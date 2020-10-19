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Отсидевший в тюрьме пасынок Распутиной рассказал об отношениях с певицей

News.ruиещё 2
20 минут назад
Роман Захаров впервые выступил на телевидении и рассказал, что является родственником певицы Маши Распутиной. По его словам, их познакомил его отец Виктор.
Пасынок рассказал об отношениях с Распутиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Так, в ходе программы «Звёзды сошлись» на НТВ Захаров рассказал, что его мать тяжело переживала разрыв с отцом. Родителю же очень нравилась певица, и он решил во что бы то ни стало её добиться.
Я не рассматривал её как мачеху, она — женщина моего отца. Они вместе уже 21 год, — отметил Захаров.
Мужчина также рассказал, что сегодня он ведёт закрытый образ жизни — некоторое время назад ему пришлось отсидеть срок в тюрьме. Тем не менее это не мешает ему поддерживать связь с отцом и Распутиной.
Ранее NEWS.ru писал, что певица Маша Распутина заявила, что российский шоу-бизнес со «скачущими безголосыми и бездумными обезьянами» находится на низком уровне. По её словам, то, «что сейчас на плаву, ужасно».
Распутина также вспомнила слова актрисы Марии Шукшиной, которая назвала своё поколение последним, борющимся «за культуру и за правду, которая должна быть в душе каждого», «способным отличить добро от зла».
Шоу-бизнес,Роман Захаров,Мария Шукшина,НТВ,
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