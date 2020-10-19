Рэпер Гуф высказался о бое Нурмагомедова с Гэтжи

Рэпер Алексей Долматов , известный под псевдонимом Гуф, поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи

«Хочу пожелать победы Хабибу в главном бою. Свой прогноз я дам такой: во втором раунде, наверное, удушающим всё-таки Хабиб сломает Джастина Гэтжи, каким бы сильным ударником тот ни был», — сказал Гуф на видео, опубликованном на сайте РЕН ТВ.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.