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Рэпер Гуф высказался о предстоящем бое Нурмагомедова с Гэтжи 

RT на русском и ещё 13 2 часа назад
Рэпер Гуф высказался о бое Нурмагомедова с Гэтжи
Фото: РИА Новости
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

«Хочу пожелать победы Хабибу в главном бою. Свой прогноз я дам такой: во втором раунде, наверное, удушающим всё-таки Хабиб сломает Джастина Гэтжи, каким бы сильным ударником тот ни был», — сказал Гуф на видео, опубликованном на сайте РЕН ТВ.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.
Ранее была названа дата пресс-конференции Нурмагомедова и Гэтжи перед их боем.
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Шоу-бизнес , Гуф , Джастин Гэтжи
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