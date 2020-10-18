Рита Дакота выложила в инстаграм довольно откровенную фотосессию.

Осенний парк, ковер из опавшей листвы — и Рита со своим бойфрендом клипмейкером Фёдором Белогаем. Они почти обнажены и частично укутаны в белые покрывала.

«Когда смотрю на эти кадры, воздух не помещается в лёгких от восторга. А что чувствуете вы, смотря на эти осенние чувственные кадры?», — обратилась Дакота к подписчикам.

Мнения фолловеров разошлись лишь в одном. Практически все подтвердили, что снимки хороши. За исключением того, что несколько странно сниматься днем в парке голышом.

«Красиво, но как-то нелепо смотрятся голые в парке посреди дня»

Но многие упрекнули певицу в том, что она после расставания с Соколовским поклялась больше не выставлять свою личную жизнь напоказ. И слова не сдержала.

«Я никогда больше не выставлю личную жизнь на показ, вы вообще ничего о ней не будете знать — говорила она. И вот сейчас мы наблюдаем, практически, за их sexом. Ну вот нафига? Неужели реально не хочется такое интимное оставить только для двоих?»

Также некоторые напомнили, что Рита всерьез рассуждала о необходимости оберегать детей от некоторой музыки.