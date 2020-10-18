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«Нелепо смотрятся голые в парке посреди дня»: в сети осудили Дакоту 

Ирина Лебедева 11 минут назад
«Нелепо смотрятся голые в парке посреди дня»
Фото: Instagram
Рита Дакота выложила в инстаграм довольно откровенную фотосессию.
Осенний парк, ковер из опавшей листвы — и Рита со своим бойфрендом клипмейкером Фёдором Белогаем. Они почти обнажены и частично укутаны в белые покрывала.

«Когда смотрю на эти кадры, воздух не помещается в лёгких от восторга. А что чувствуете вы, смотря на эти осенние чувственные кадры?», — обратилась Дакота к подписчикам.

Мнения фолловеров разошлись лишь в одном. Практически все подтвердили, что снимки хороши. За исключением того, что несколько странно сниматься днем в парке голышом.

«Красиво, но как-то нелепо смотрятся голые в парке посреди дня»

Но многие упрекнули певицу в том, что она после расставания с Соколовским поклялась больше не выставлять свою личную жизнь напоказ. И слова не сдержала.

«Я никогда больше не выставлю личную жизнь на показ, вы вообще ничего о ней не будете знать — говорила она. И вот сейчас мы наблюдаем, практически, за их sexом. Ну вот нафига? Неужели реально не хочется такое интимное оставить только для двоих?»

Также некоторые напомнили, что Рита всерьез рассуждала о необходимости оберегать детей от некоторой музыки.

«Мне просто интересно, вы спрашивали, что надо ли фильтровать музыку из за детей. То почему не думаете, что дети также сидят в инстаграме и видят такие и наподобие таких фото? Надо ли их фильтровать?»

Как ранее сообщал «Рамблер», певица Рита Дакота удивила публику неожиданным признанием. Она рассказала, что, несмотря на свой уже вполне взрослый возраст, до сих пор ничего толком не понимала в сексе.
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Шоу-бизнес , Рита Дакота
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