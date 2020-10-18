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«Надо на что-то жить»: актер Стержаков вынужден продать дачу 

Ирина Лебедева 52 минуты назад
«Надо на что-то жить»: актер Стержаков вынужден продать дачу
Фото: РИА Новости
Владимир Стержаков, заслуженный артист России, без работы с весны.
Пенсия 61-летнего ветерана труда — 17 тысяч рублей. Не наживший каменных палат актер на днях выставил на продажу свою дачу. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

«Надо на что-то жить. В пандемию решили. что спектакли и концерты — основное зло. Не вокзалы не рестораны. Поэтому работы никакой нет и не предвидится», — говорит ветеран сцены.

У Стержакова — семья. Детей еще растить и растить. А все запасы уже исчерпаны.

«У меня ведь один ребенок студент — нужно оплачивать его учебу, второй заканчивает 11-й класс. Приходится избавляться от дачи. Как это артисту и квартиру, и дачу еще иметь? Излишек».

Безусловно, семье актера чрезвычайно жалко расставаться со своим дачным домиком. Это именно домик — деревянный.
Стержаков вспоминает, что купил его, когда сыновья еще были маленькими. Места прекрасные — водохранилище, лес, родники. Очень многое делали своими руками.
А еще в загородной тишине прекрасно работалось.

«Тут такая удивительная атмосфера, что любил именно здесь выполнять самые сложные домашние работы, где надо было учить огромное количество текста — готовиться к ролям, к срочным вводам в новые спектакли. Нигде мне больше так не работалось, как на моей даче».

Как ранее писал «Рамблер», Владимир Стержаков окончил Школу-студию МХАТ, затем был принят в труппу МХАТа под руководством Олега Ефремова.
Сыграл в фильмах и сериалах «Такси-блюз», «Мусорщик», «Ночной дозор», «Доярка из Хацапетовки», «Две судьбы» и многих других.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Олег Ефремов , Владимир Стержаков , Комсомольская правда
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