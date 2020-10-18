«Чувствую себя счастливым»: сын Валерии скоро станет отцом 

Все новости на карте

Летом ее сын Арсений женился, и уже тогда особо зоркие поклонники певицы усмотрели у невесты под пышным свадебным платьем небольшой животик.

Но окончательное подтверждение того, что в звездном семействе ожидается пополнение, сегодня сделал будущий отец.

В своем аккаунте в инстаграме он выложил совместную фотографию с супругой. У молодой женщины уже большой срок беременности.

«1+1=3. У нас будет ребенок! Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви. Люблю тебя сильно-сильно», — написал сын Валерии в микроблоге.

О возможном времени появления на свет малыша, а также о том, кого ждут молодожены — мальчика или девочку — будущие родители умолчали.