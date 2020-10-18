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«Чувствую себя счастливым»: сын Валерии скоро станет отцом 

Ирина Лебедева 13 минут назад
«Чувствую себя счастливым»: сын Валерии скоро станет отцом
Фото: Instagram
Певица Валерия скоро станет бабушкой.
Летом ее сын Арсений женился, и уже тогда особо зоркие поклонники певицы усмотрели у невесты под пышным свадебным платьем небольшой животик.
Но окончательное подтверждение того, что в звездном семействе ожидается пополнение, сегодня сделал будущий отец.
В своем аккаунте в инстаграме он выложил совместную фотографию с супругой. У молодой женщины уже большой срок беременности.

«1+1=3. У нас будет ребенок! Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви. Люблю тебя сильно-сильно», — написал сын Валерии в микроблоге.

О возможном времени появления на свет малыша, а также о том, кого ждут молодожены — мальчика или девочку — будущие родители умолчали.
Как ранее писал «Рамблер», Валерия в день рождения пожелала Николаю Баскову обрести любовь:

«Хочется, чтобы ты нашел свою половинку».

Видео дня. Супружеская пара мигрантов пытались продать сына
Шоу-бизнес , Николай Басков , Валерия
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