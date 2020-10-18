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«С мужем-то она развелась!» Миро разоблачила Стужук 

Ирина Лебедева 1 час назад
«С мужем-то она развелась!» Миро разоблачила Стужук
Фото: Instagram
Скандальная блогер рассекретила тайну семьи Стужук.
Напомним, муж блогера из Киева Софии Стужук скончался от коронавируса.
Врачи предлагали ему госпитализацию, но он решил лечиться дома. В итоге у молодого спортсмена не выдержало сердце.
Миро уже публиковала пост, где резко отозвалась о семье Стужук.
По ее мнению, отказаться от лечения в больнице с теми показателями сатурации, что были у Дмитрия, мог только очень недалекий человек.
Но блогер вновь обратилась к этой теме, узнав, что на самом деле муж Стужук был уже бывший муж. Пара разошлась.

«С мужем-то она развелась полгода назад из-за его измен», — пишет Лена.

София, видимо, для пущего эффекта, поплакалась на судьбу в прямом эфире инстаграма, предварительно наложив на лицо инста-маску с мультяшными слезами.
Миро тут же провела аналогию с еще одной девушкой-блогером, не так давно потерявшей супруга (тот был действующий) — Екатериной Диденко.

«Хронология была следующей. Стужук захотела стать блогеркой, чтобы ничего не делать. Купила несколько миллионов ботов, как это принято у таких, и придумала себе фишку — рожать исключительно дома и вопить о вреде прививок, как её российский клон Саша Зверева.

…на огонёк подтянулись бабы из Одноклассников.

Но вот беда — стероидный качок и муж загулял, как говорят. Пришлось разводиться и быть сильной женщиной.

И тут муж кончается от коронавируса. Блин, не дотянула всего полгода! Ах, помер после измен и развода? Хотел испортить мне прямой репортаж из морга? А я себе инста-масочку со слёзками наложу.

Уверена, Стужук, как и Диденко, быстро себе найдёт нового. Уже нашла, просто пока его показывать нельзя — отмывают сначала», — резюмирует блогер.

Как ранее писал «Рамблер», блогер Лена Миро в своем блоге в «Живом журнале» написала, что чувствовала неладное в расставании рэпера Тимати и Анастасии Решетовой.
По ее словам, девушка подозрительно спокойно пережила разрыв с возлюбленным, с которым была вместе шесть лет.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати , Саша Зверева , Лена Миро
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