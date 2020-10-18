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Звезда «Дома-2» решила сбежать и выломала ворота телестройки 

Ирина Лебедева 13 минут назад
Звезда «Дома-2» сбежала, выломав ворота телестройки
Фото: Instagram
Милена Безбородова, известная участница «Дома-2», оказалась девушкой не только решительной, но и на удивление сильной физически.
Милена поссорилась со своим молодым человеком и на эмоциях решила громко хлопнуть дверью.
Покидала в чемодан самые нужные вещички и побежала к воротам. А они оказались запертыми, — рассказал 5 Канал.
Девушка как заправский ниндзя начала колотить ногами по створкам, выбивая материал дверец. Ведущий Андрей Черкасов не смог ее оттуда оттащить.

«Откройте мне дверь! Он рассказал всем мой секрет, который я доверила. Он на всю страну его рассказал», — проклинала возлюбленного Милена.

В итоге в воротах образовалась-таки приличного размера дыра, и девушка смогла в нее протиснуться — вместе с чемоданом.
Стресс и физическое перенапряжение сказались на здоровье Безбородовой. Ей пришлось обратиться к докторам, которые назначили девушке курс капельниц.
Как ранее писал «Рамблер», Милена Безбородова осталась в совсем неприятной ситуации. В одной из социальных сетей девушка сообщила своим подписчикам о том что Леша жестоко поступил с ней.
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Шоу-бизнес , Андрей Черкасов
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