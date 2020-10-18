Звезда «Дома-2» сбежала, выломав ворота телестройки

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Милена Безбородова, известная участница «Дома-2», оказалась девушкой не только решительной, но и на удивление сильной физически.

Милена поссорилась со своим молодым человеком и на эмоциях решила громко хлопнуть дверью.

Покидала в чемодан самые нужные вещички и побежала к воротам. А они оказались запертыми, — рассказал 5 Канал.

Девушка как заправский ниндзя начала колотить ногами по створкам, выбивая материал дверец. Ведущий Андрей Черкасов не смог ее оттуда оттащить.

«Откройте мне дверь! Он рассказал всем мой секрет, который я доверила. Он на всю страну его рассказал», — проклинала возлюбленного Милена.

В итоге в воротах образовалась-таки приличного размера дыра, и девушка смогла в нее протиснуться — вместе с чемоданом.

Стресс и физическое перенапряжение сказались на здоровье Безбородовой. Ей пришлось обратиться к докторам, которые назначили девушке курс капельниц.