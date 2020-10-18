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«Она уже одной ногой в могиле»: Вовк осудила Федосееву-Шукшину 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Она уже одной ногой в могиле»
Фото: vikipedia
Советская и российская телеведущая Ангелина Вовк в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ высказалась по поводу слухов о предстоящей свадьбе народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной с мужчиной вдвое моложе ее.

«Она уже одной ногой в могиле, а придумала какой-то секс себе", — приводят слова Вовк dni.ru.

Ангелина не понимает поступков 82-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Телеведущая раскритиковала поведение пожилой артистки, у которой, по ее мнению, в столь почтенном возрасте должны быть иные жизненные ориентиры.
Как ранее писал «Рамблер», актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной вернули квартиру, которую та переписала на своего мужа продюсера Бари Алибасова. Такое решение принял суд.
Шоу-бизнес , Ангелина Вовк , Бари Алибасов , Дни.Ру , НТВ
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