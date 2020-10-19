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Киркоров заявил, что больше не общается с Пугачёвой 

News.ru и ещё 3 12 минут назад
«Не общаемся»: Киркоров об отношениях с Пугачевой
Фото: Instagram
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, что не общается со своей бывшей женой Аллой Пугачёвой. Причину этого он не назвал.
В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ журналисты пытались узнать у музыканта, помогает ли Пугачёва своему давнему другу Борису Моисееву.

Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной. Да и даже если общался с ней, то это нетактично и неправильно лезть в личные отношения Аллы Борисовны с Борисом Моисеевым. И вообще с кем-либо, — сказал Киркоров.

Ранее на фоне слухов о бедственном положении Моисеева и его плохом здоровье появилась информация, что Пугачёва предлагала тому финансовую помощь. Однако артист отказался. Тревожных новостей о состоянии Моисеева становилось всё больше, в итоге он решил нарушить молчание и заявил, что с ним всё нормально. Просто он больше не артист, а обычный пенсионер, объяснил своё затворничество автор хита «Голубая луна», писал NEWS.ru.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Борис Моисеев , Алла Пугачева , НТВ
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