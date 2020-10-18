«В очередной раз попалась на вранье»: Миро о Рудковской

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Та в своем ЖЖ назвала неоднократно упоминаемую Яной историю о ее романе с известным дизайнером Филиппом Плейном «враньем» и «фантазиями стареющей женщины».

О том, что модный немецкий дизайнер звал ее замуж в 2008 году, Яна рассказала в сентябрьском выпуске шоу «Алёна, блин!» на YouTube.

«Мало кто знает, что он за мной ухаживал. По-моему, это был 2008 год. У нас было расставание с Евгением. По его инициативе. На 1,5 или 2 месяца, уже не помню. И за мной тогда ухаживал Филипп Плейн. Он прилетал ко мне в Москву, я летала к нему и в Швейцарию, и в Лондон. Я даже знакома с его родителями. Мне было тогда 32-33 года. Потом Евгений написал мне, что у него все горит внутри, что он меня очень любит», - цитирует слова Рудковской блогер.

Однако уже в октябре Плейн, приглашенный в шоу «Вечерний Ургант», когда ведущий показал ему фотографию продюсера, заявил, что он «думает, что где-то видел её как-то», но «в России очень много красивых девушек».

Елена Миро делает вывод, что:

«В очередной раз потешная бабка попалась на вранье».

По словам Миро, Яна действительно была шапочно знакома с Филиппом Плейном, ложь о предложении руки и сердца придумала, чтобы заставить Евгения Плющенко ревновать и жениться. И это у нее получилось.

«Единственное место, где возможен секс между этими двумя персонажами, — это фантазии стареющей, испуганной женщины. Именно такой женщиной мне видится Яна Рудковская»,- ядовито заявляет Миро.

Также Миро в очередной раз написала, что не верит, что Рудковской 45 лет и напророчила ей развод с Плющенко.

Как ранее писал «Рамблер», недавно Яна Рудковская показала участок загородного дома и рассказала об обновлениях, которые произошли за последнее время.