Вовк резко отозвалась о Федосеевой-Шукшиной

Недавно в сети появились слухи о новом романе Лидии Федосеевой-Шукшиной с молодым ухажером, соседи рассказали, что ее избраннику около сорока лет. Отношения с мужчиной на столько лет моложе многие осудили, высмеяла роман актрисы и Ангелина Вовк

Недавно Лидия Федосеева-Шукшина выиграла суд и вернула себе права на квартиру, ранее подаренную Бари Алибасову . Однако и после того, как было вынесено решение, супруги не смогли помириться. Они живут порознь, несмотря на то что артистка предлагала мужу встретиться и поговорить.

По слухам, устав от тяжелого характера обидчивого продюсера, Лидия Николаевна нашла нового ухажера. Ее соседи рассказали, что почти ежедневно артистку видят с молодым мужчиной около сорока лет: в его компании знаменитость выглядит счастливой, смеется и даже позволяет избраннику целовать руку. Эта новость поразила поклонников артистки. Несмотря на то что многие порадовались за Лидию Николаевну, нашлись и те, кто осудили артистку.

Так, в шоу «Ты не поверишь!» Ангелина Вовк призналась, что не понимает актрису, ведь такой роман способен испортить репутацию. Сама телеведущая заявила, что с постоянным спутником Михаилом Куницыным ее связывает лишь дружба.

«Мне 77, ему 50. Ну какая любовь! Я же не сумасшедшая как Федосеева-Шукшина. Она одной ногой в могиле, а придумала себе какой-то секс!» — высмеяла Ангелина артистку.

Интересно, что в прошлом году в СМИ ходили слухи, что сама телеведущая планирует выйти замуж за Михаила. Пара даже интриговала публику снимками у ЗАГСА, однако подруга Ангелины сообщила, что между ними лишь приятельские отношения.