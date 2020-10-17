«Лед меня чуть не доконал»: Семенович рассказала о травмах

Анна переболела коронавирусом, лечилась в домашних условиях. Когда тест показал отрицательный результат, девушка решила на всякий случай проверить легкие и сделала КТ.

Каково же было ей узнать, что она в свое время получила на съемках «Ледникового периода» серьезные травмы, к которым тогда несерьезно отнеслась!