«Лед меня чуть не доконал»: Семенович рассказала о травмах

Компьютерная томография, сделанная Анной Семенович
профилактически, очень огорчила певицу.
Анна переболела коронавирусом, лечилась в домашних условиях. Когда тест показал отрицательный результат, девушка решила на всякий случай проверить легкие и сделала КТ.
Каково же было ей узнать, что она в свое время получила на съемках «Ледникового периода» серьезные травмы, к которым тогда несерьезно отнеслась!
Собственно, просто наплевательски - терпела боль и ходила с переломанными ребрами, не подозревая об этом.
«У меня был перелом шестого и седьмого ребра, вы представляете?! Я работала и жила в таком графике Помню, когда я каталась на „Ледниковом“, я упала, и у меня очень сильно болел бок. Лед меня чуть не доконал!» — приводит слова звезды 5 Канал.
Как ранееписал
«Рамблер», победившая коронавирус Анна Семенович задумалась о хлебе насущном в прямом смысле этого слова.
Анна решила найти дополнительный заработок — устроилась в службу доставки.