Хрусталев пожаловался на Урганта

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"Я видел, что он одеяльщик. Только начинаю одеяльцем себя укрывать, как он тут же полностью закрывается, а я лежу голый", — поделился Хрусталев в интервью для ютуб-канала "А поговорить?".

Он признался, что до прихода на "Первый канал" его отговаривали от работы с Ургантом

"Очень тяжело мне было. Думал: "Все! Мне надо уйти на ТНТ и умолять на коленях пустить меня обратно в Comedy Woman!" — рассказал Хрусталев.

При этом он подчеркнул, что смог удержаться в проекте, когда ситуация "вырулилась". Хрусталев признался, что сначала очень некомфортно чувствовал себя рядом с Ургантом.

"Действовал как Каа на бандерлогов. Мы с авторами общаемся, я веселюсь, но входит он, и я не могу слова сказать! Пришел более смешной и активный, чем я", — поделился ведущий.

При этом артист признался, что участвует в проекте не ради большого гонорара, а для того, чтобы научиться "быть вторым".

"Мне интересно это. Ведь человек должен достойно делать что-то, независимо от того на каком он месте", — пояснил он.

Хрусталев добавил, что в "Вечернем Урганте" получил возможность работать в жанре импровизации, а имя Митя для него сценический псевдоним, "маска" подхалима.