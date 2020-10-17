Диана Гурцкая потеряла отца

Отец известной певицы Дианы Гурцкая , Гуде Гурцкая, скончался. Ему исполнился 91 год.

Люблю и всегда буду любить! 16 октября я окончательно стала взрослой, — написала Гурцкая в своём Instagram.

Кроме того, в посте 42-летняя дочь поблагодарила ушедшего родителя за подаренную ей жизнь и всё сделанное папой ради неё и других членов семьи.

Гуде Гурцкая долгое время не мог вернуться в Россию из Грузии, где он гостил у родственников. Певица и её близкие переживают, что не смогут проститься с главой семьи из-за карантина, который обязаны проходить все въезжающие в страну, сообщает «Собеседник».