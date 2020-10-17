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Умер отец певицы Дианы Гурцкая 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Диана Гурцкая потеряла отца
Фото: Instagram
Отец известной певицы Дианы Гурцкая, Гуде Гурцкая, скончался. Ему исполнился 91 год.

Люблю и всегда буду любить! 16 октября я окончательно стала взрослой, — написала Гурцкая в своём Instagram.

Кроме того, в посте 42-летняя дочь поблагодарила ушедшего родителя за подаренную ей жизнь и всё сделанное папой ради неё и других членов семьи.
Гуде Гурцкая долгое время не мог вернуться в Россию из Грузии, где он гостил у родственников. Певица и её близкие переживают, что не смогут проститься с главой семьи из-за карантина, который обязаны проходить все въезжающие в страну, сообщает «Собеседник».
Как писал NEWS.ru, в Москве на 71-м году жизни умер композитор и музыкант Дмитрий Данин (настоящая фамилия Магазаник). Он писал музыку к песням актёров Николая Караченцова, Павла Смеяна и Михаила Боярского, а также сотрудничал с другими звёздами СССР.
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Шоу-бизнес , Николай Караченцов , Михаил Боярский , Диана Гурцкая , Павел Смеян , ИД "Собеседник" , Грузия
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