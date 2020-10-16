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Интернет-пользователи считают, что Асмус болеет коронавирусом за деньги 

Вести Подмосковья 1 час назад
Асмус затравили за болезнь коронавирусом
Фото: Вести Подмосковья
Кристина Асмус в своем Инстаграме эпатирует не только при помощи экстравагантных нарядов и на разводе с Гариком Харламовым, но и теперь на коронавирусе. Как оказалось, диагноз у артистки положительный. Тест на ковид подтвердил инфекцию.
Асмус пожаловалась на высокую температуру, на ломоту во всем теле. Непонятно, сразу ли актриса оказалась дома или успела пообщаться со звездными коллегами, будучи зараженной. Асмус находится дома. Ее не госпитализировали, но артистка два раза вызывала себе скорую помощь.
Кристина уже идет на поправку. Она призывает общественность к осторожности. Артистка напоминает о важности ношения средств индивидуальной защиты. Интернет-пользователи желают актрисе скорейшего выздоровления, но не все.
Как оказалось, есть еще люди, которые не верят в существование коронавируса. Такие люди видят в ковиде заговор. Якобы народ специально запугивают, отвлекают их внимание от важных вещей, которые происходят у них перед глазами.
Кристине Асмус и прочим селебрити, которые уже переболели ковидом, по мнению таких граждан, щедро заплатили. Подобные комментарии уже получала Рита Дакота и ее экс-супруг Влад Соколовский, Анита Цой и прочие звезды. Только Льву Лещенко не повезло. Он столкнулся с настоящей травлей, когда заболел. Артиста обвиняли в халатном отношении к чужому здоровью и он сильно страдал из-за этого.
Так или иначе, от инфекции умирают люди. Для борьбы с ковидом обустраивают больницы, призывают на помощь совсем молодых медиков и вводят карантинные меры. Уже сейчас идет вторая волна пандемии. Главы российских регионов стараются подготовить все необходимое, чтобы каждый пациент получил качественную и своевременную помощь.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анита Цой , Гарик Харламов , Лев Лещенко , Влад Соколовский , Кристина Асмус , Рита Дакота
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