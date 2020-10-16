Асмус затравили за болезнь коронавирусом

Кристина Асмус в своем Инстаграме эпатирует не только при помощи экстравагантных нарядов и на разводе с Гариком Харламовым , но и теперь на коронавирусе. Как оказалось, диагноз у артистки положительный. Тест на ковид подтвердил инфекцию.

Асмус пожаловалась на высокую температуру, на ломоту во всем теле. Непонятно, сразу ли актриса оказалась дома или успела пообщаться со звездными коллегами, будучи зараженной. Асмус находится дома. Ее не госпитализировали, но артистка два раза вызывала себе скорую помощь.

Кристина уже идет на поправку. Она призывает общественность к осторожности. Артистка напоминает о важности ношения средств индивидуальной защиты. Интернет-пользователи желают актрисе скорейшего выздоровления, но не все.

Как оказалось, есть еще люди, которые не верят в существование коронавируса. Такие люди видят в ковиде заговор. Якобы народ специально запугивают, отвлекают их внимание от важных вещей, которые происходят у них перед глазами.

Так или иначе, от инфекции умирают люди. Для борьбы с ковидом обустраивают больницы, призывают на помощь совсем молодых медиков и вводят карантинные меры. Уже сейчас идет вторая волна пандемии. Главы российских регионов стараются подготовить все необходимое, чтобы каждый пациент получил качественную и своевременную помощь.