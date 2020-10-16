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"Сразу пойдем в постельку": Сергея Жукова домогались

Павел Тиунов
39 минут назад
Музыкант Сергей Жуков рассказал, как один столичный продюсер предлагал ему переспать прежде, чем он занялся бы его музыкальной карьерой, сообщает Life.ru. Лидер «Руки вверх» отказался, но узнал от нового знакомого подробности о московском шоу-бизнесе.
Пикантная встреча произошла практически сразу после переезда в Москву. Жуков и его партнер по группе Алексей Потехин искали возможности раскрутиться в столице. Им посоветовали обратиться к продюсеру, имя которого певец не назвал. График музыкального деятеля оказался настолько плотным, что он предложил молодым дарованиям встретиться ночью на окраине Москвы. Жукова и Потехина продюсер встретил в халате на голое тело.
«Говорит: «Ну что, сразу пойдём в постельку или поговорим сначала?» - вспомнил лидер «Руки вверх».
Музыканты решили быстро уйти, но мужчина задержал их. В коротком диалоге продюсер объяснил парням, как устроен московский шоу-бизнес. Он подчеркнул, что «просто так» они «не пройдут» и посоветовали ми найти «богатую старушку».
«Тогда мы поняли, что в шоу-бизнесе не всё так просто», - резюмировал Жуков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», продюсер Виктор Дробыш заявил, что устал от молодых артистов, которые пытаются попасть на сцену «через постель». Музыкальный продюсер пояснил, что «юные дарования» спят не с ним, а со своими спонсорами, которые считают, что звездой можно стать исключительно за деньги. Продюсер подчеркнул, что за время своей работы он несколько раз отказывался от предложений продвигать бесталанных артистов. При этом он отметил, что с годами олигархов, готовых отдавать немалые суммы за своих любовников, становится все больше.
Шоу-бизнес,Видео,Алексей Потехин,Сергей Жуков,Виктор Дробыш,Москва,
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