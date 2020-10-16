Ранее, как сообщал «Рамблер», продюсер Виктор Дробыш
заявил, что устал от молодых артистов, которые пытаются попасть на сцену «через постель». Музыкальный продюсер пояснил, что «юные дарования» спят не с ним, а со своими спонсорами, которые считают, что звездой можно стать исключительно за деньги. Продюсер подчеркнул, что за время своей работы он несколько раз отказывался от предложений продвигать бесталанных артистов. При этом он отметил, что с годами олигархов, готовых отдавать немалые суммы за своих любовников, становится все больше.