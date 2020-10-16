На «Голосе» разгорелся скандал из-за блокадницы

В шоу «Голос» опять скандал и улюлюканье — почти как в прошлом году, когда детскую версию проекта выиграла дочь Алсу Микелла Абрамова. Напомним, тогда голосование было сфальсифицировано и результаты пришлось аннулировать.

На этот раз все началось с того, что в суперфинал проекта «Голос. 60+» вышла Дина Юдина — 91-летняя блокадница из Ленинграда , полжизни посвятившая библиотечной деятельности, а другую половину — адвокатуре. Она не профессиональная певица — просто любит петь «для себя», таких в проекте было много.

Бабушка очаровательно спела песню Валентины Толкуновой «Если б не было войны», прочла антивоенные стихи, обратившись ко всем, кто держит сейчас оружие в руках, и завершила выступление в проекте балладой «На тот большак» из фильма «Простая история» 1960 года. Зрители сочли, что Дина Ивановна достойна победы после этого, и отдали ей 59,6% голосов.

Оставшиеся 40,4% голосов получил Петр Таренков — потомственный и профессиональный артист, участник мюзиклов и преподаватель вокала. Казалось бы, все логично. Никаких накруток голосов. И все же публика взбунтовалась: «Победитель ненастоящий!»

Вот такие отклики сопровождали каждый ролик с выступлением Дины Юдиной в соцсетях:

«Скоро бабушек столетних будут под руки приводить на «Голос. 60+». Абсурд! Были более достойные вокалисты», «При всем уважении к бабушке: Петр Таренков — победитель! Не держите народ за дураков. Мы все слышим и видим. Нельзя так!», «Лучшие голоса, как всегда, на втором плане. Разочарование очередное…», «Ну конечно, победитель — Петр. При всем моем уважении к Дине. Подыграли, очевидно», «На жалость надавили, но это непрофессионально!», «Были реально талантливые люди, а эта женщина не вызвала никаких эмоций», «Проект называется „Голос“, а не „Возраст“. Побеждать должен сильнейший!»

Сама Дина Юдина, не сразу понявшая, что выиграла (цифры с результатами голосования бежали за спиной артистов), отдала дань уважения Петру Таренкову и даже шептала на ухо Дмитрию Нагиеву , что не должна была побеждать. А призовой миллион рублей бабушка решила потратить на пару красивых платьев и благотворительность.

— Петр — профессионал, я искренне за него болела, — говорит Юдина. — Но это же народное шоу. Победителя выбирает народ. И мое исполнение просто оказалось ближе зрителям, нежели оперная партия, которую исполнял Петр Владимирович.

Она, безусловно, шикарная, и голос у него замечательный. Но это не народное исполнение, а профессиональное, между этими понятиями огромная разница. Мне кажется, чтобы такого впредь не случалось, было бы разумно сделать «Голос. 60+» для профессионалов и «Голос. 60+» для самодеятельности.

Мнение проигравшего

Петр Таренков:

— Я предполагал, что так произойдет, потому что зрители всегда на стороне возраста. Чем выше возраст, тем ближе ощущение необходимости того, чтоб человек победил. Дина Ивановна для своего возраста поет потрясающе — хороший, полетный, мягкий голос, без «кача». Конечно, жалко, что не я выиграл. Но что поделать? Таков выбор зрителя.

Мнение наставницы

— Случай Дины Ивановны уникальный. Она звучит очень убедительно. Она единственная такая. Я очень хотела, чтобы она исполнила песню «Мой милый, если б не было войны». Потому что это звучит как абсолютная правда — жизненно, жестко, но с большой силой духа. Когда в музыке есть интеллект и он ярко выраженный, это всегда большая победа для самого исполнителя и того, кто его слушает. Когда мы начали общаться, я поняла, что у нее такая культура, такая интеллигентность, судьба, такой путь пройден… И это все передается в песнях, позволяет достучаться до сердец зрителей.

Мнение автора

Сравнивать импозантного профи, всю жизнь певшего на эстраде, и закутанную в платок бабушку-библиотекаршу странно. Конечно, у него поставлен голос. А у нее душа наружу. Что лучше? Неизвестно. Тогда о какой справедливости в этом случае может идет речь? Да, шоу называется «Голос» — никто не отменял таланта, но это шоу, а не отбор на конкурс, поэтому идеальное исполнение никогда не было здесь обязательным критерием профессионализма.

Зазубрины, волнение, ошибки и где-то даже фальшивые ноты придают проекту особый шарм и отличают его от массы подобных, где поют хорошо, но сразу хочется спать. Не кидайте камни в бабушку. Петр Таренков еще выиграет много конкурсов. Уж простите за прямоту, но 91 год — тоже аргумент. Особенно в проекте с приставкой «60+». И дело совсем не в жалости.