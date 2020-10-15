Чумаков рассказал о приставаниях гея на кастинге

Певец Алексей Чумаков
рассказал, как его домогался мужчина на кастинге мюзикла «Чикаго» в 2002 году.
По словам Чумакова, тогда он только приехал в Москву
из Тюмени
, носил длинные волосы и бакенбарды.
Певец рассказал, что успешно прошел первый тур кастинга, и через какое-то время ему перезвонили и позвали на второй просмотр.
«И это были уже танцевальные кастинги. А я, мягко говоря, не очень хороший танцор. Я очень плохой танцор», - признался Чумаков в интервью Youtube-каналу «Алена, блин!».
Певец увидел огромную очередь из танцоров и решил, что певцов просматривают в другом месте. Тогда он обратился к стоявшему рядом молодому человеку, чтобы спросить, куда ему идти.
«И этот чувак аккуратненько, пока я стоял за передницу меня потрогал И стоит на меня смотрит. И тут я понимаю, что он специально это сделал, потому что это единственное, что заставило меня уйти в конец очереди», - признался артист.
При этом Чумаков отметил, что не является гомофобом и дружит с людьми нетрадиционной ориентации.
Как сообщал «Рамблер», 39-летний Алексей Чумаков женат на бывшей солистке группы «Блестящие» Юлии Ковальчук
. В 2017 году у них родилась дочь Амелия.