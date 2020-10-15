Чумаков рассказал о приставаниях гея на кастинге

Певец Алексей Чумаков рассказал, как его домогался мужчина на кастинге мюзикла «Чикаго» в 2002 году.

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По словам Чумакова, тогда он только приехал в Москву из Тюмени , носил длинные волосы и бакенбарды.

Певец рассказал, что успешно прошел первый тур кастинга, и через какое-то время ему перезвонили и позвали на второй просмотр.

«И это были уже танцевальные кастинги. А я, мягко говоря, не очень хороший танцор. Я очень плохой танцор», - признался Чумаков в интервью Youtube-каналу «Алена, блин!».

Певец увидел огромную очередь из танцоров и решил, что певцов просматривают в другом месте. Тогда он обратился к стоявшему рядом молодому человеку, чтобы спросить, куда ему идти.

«И этот чувак аккуратненько, пока я стоял за передницу меня потрогал И стоит на меня смотрит. И тут я понимаю, что он специально это сделал, потому что это единственное, что заставило меня уйти в конец очереди», - признался артист.

При этом Чумаков отметил, что не является гомофобом и дружит с людьми нетрадиционной ориентации.