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Чумаков рассказал о приставаниях гея на кастинге

Вероника Полынина
1 час назад
Певец Алексей Чумаков рассказал, как его домогался мужчина на кастинге мюзикла «Чикаго» в 2002 году.
Чумаков рассказал о приставаниях гея на кастинге
Фото: InstagramInstagram
По словам Чумакова, тогда он только приехал в Москву из Тюмени, носил длинные волосы и бакенбарды.
Певец рассказал, что успешно прошел первый тур кастинга, и через какое-то время ему перезвонили и позвали на второй просмотр.
«И это были уже танцевальные кастинги. А я, мягко говоря, не очень хороший танцор. Я очень плохой танцор», - признался Чумаков в интервью Youtube-каналу «Алена, блин!».
Певец увидел огромную очередь из танцоров и решил, что певцов просматривают в другом месте. Тогда он обратился к стоявшему рядом молодому человеку, чтобы спросить, куда ему идти.
«И этот чувак аккуратненько, пока я стоял за передницу меня потрогал И стоит на меня смотрит. И тут я понимаю, что он специально это сделал, потому что это единственное, что заставило меня уйти в конец очереди», - признался артист.
При этом Чумаков отметил, что не является гомофобом и дружит с людьми нетрадиционной ориентации.
Как сообщал «Рамблер», 39-летний Алексей Чумаков женат на бывшей солистке группы «Блестящие» Юлии Ковальчук. В 2017 году у них родилась дочь Амелия.
Шоу-бизнес,Юлия Ковальчук,Алексей Чумаков,Москва,Тюмень,
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