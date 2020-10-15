Пригожин и Троицкий поспорили о талантах Лозы

«Он точно не из тех, кто занимается лизоблюдством по отношению к власти. Считаю, если власти приняли решение его наградить, значит, он этого заслуживает. Но тенденция последнего времени заключается в том, что к нему [Лозе] обращаются с просьбой прокомментировать те или иные обстоятельства», — заметил Пригожин.
«Юрий Лоза — абсолютно нулевой музыкант, который, кажется запечатлел себя в народной памяти с творческой стороны исключительно только песенкой про «маленький плот». Я думаю, что музыкантов и композиторов такой степени таланта обитает в России примерно миллион», — заявил музыкальный критик.
«Помню еще, что Гагарин не совершал никакого подвига, а просто лежал в кресле. А недавно Лоза сказал, что у него есть серьезные подозрения, что Земля на самом деле плоская», — отметил Троицкий.