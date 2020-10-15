Пригожин и Троицкий поспорили о талантах Лозы

Несмотря на то, что музыкант Юрий Лоза , который получил благодарность от президента РФ за развитие искусства, сейчас в основном известен как комментатор разных событий, он все равно остается важным культурным деятелем, заявил в беседе с Daily Storm продюсер Иосиф Пригожин . Иное мнение Daily Storm высказал известный музыкальный критик Артемий Троицкий : Лоза, по его словам, это «нулевой» с точки зрения таланта композитор, который больше известен как мастер «дебильного самохайпа».

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«Он точно не из тех, кто занимается лизоблюдством по отношению к власти. Считаю, если власти приняли решение его наградить, значит, он этого заслуживает. Но тенденция последнего времени заключается в том, что к нему [Лозе] обращаются с просьбой прокомментировать те или иные обстоятельства», — заметил Пригожин.

«У каждого артиста есть какие-то хиты, за которые его полюбили. У Лозы это «Плот». Я знаком с его творчеством и не вижу повода, из-за которого стоит ставить под сомнение его заслуги. По большому счету можно было бы, конечно, и [рэпера] Моргеншерна рассмотреть, и Шнуру [музыканту Сергею Шнурову ] что-то дать, они же тоже популярные», — в шутку отметил продюсер.

Многие исполнители и певцы, уверен Пригожин, рады получить награду или благодарность в той или иной форме не только от народа, но и от властей.

Однако музыкальный критик Артемий Троицкий уверен: с точки зрения таланта Лозу нельзя считать выдающимся музыкантом.

«Юрий Лоза — абсолютно нулевой музыкант, который, кажется запечатлел себя в народной памяти с творческой стороны исключительно только песенкой про «маленький плот». Я думаю, что музыкантов и композиторов такой степени таланта обитает в России примерно миллион», — заявил музыкальный критик.

«Все известные мне люди, как из музыкальных, так и немузыкальных кругов воспринимают Лозу исключительно как придурка и мастера такого дебильного самохайпа», — отметил он.

Критик припомнил слова Лозы о том, что группа Rolling Stones «играет мимо нот», а The Beatles являются «сплошные бездарями».

«Помню еще, что Гагарин не совершал никакого подвига, а просто лежал в кресле. А недавно Лоза сказал, что у него есть серьезные подозрения, что Земля на самом деле плоская», — отметил Троицкий.

15 октября стало известно, что президент России Владимир Путин объявил благодарность советскому и российскому певцу Юрию Лозе. Благодарность от президента музыкант получил за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства».

Лоза является автором песен «Плот», «Я умею мечтать», «Пой, моя гитара, пой» и других. Во времена СССР он выступал вместе с Бари Алибасовым в составе группы «Интеграл» и других.