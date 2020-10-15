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«Вползаю на четвереньках»: Лена Ленина о непростой жизни с метровой прической 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Вползаю на четвереньках»
Фото: РИА Новости
Писательница Лена Ленина рассказала, что из-за экстремально высокой укладки ей приходится находить изощренные способы для поездок в машине. Об этом сообщает News.ru.
По словам Лениной, когда она ездит на авто с водителем, то вползает в машину на четвереньках.

«А если сама за рулём, то максимально далеко назад откидываю голову, причёска упирается в потолок, а я вожу машину сильно задрав лицо кверху», — заявила она.

Ленина отметила, что могла бы высовывать голову в окно, но это не понравилось бы сотрудникам ГИБДД.
По ее словам, на создание укладок уходит семь часов. Столько же времени нужно, чтобы распустить волосы.
Как сообщал «Рамблер», ранее Ленина рассказала о детстве, проведенном в новосибирском Академгородке. По словам писательницы, ей говорили, что живут они не в обычном городе — «кругом все ученые и им не нужно стоять в очередях за продуктами».
Ленина посещала экспериментальную группу детского сада, где изучали французский язык, и совсем юной начала читать Сенеку, Монтеня и Честерфильда.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Лена Ленина , ГИБДД
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