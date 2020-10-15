«Вползаю на четвереньках»

Писательница Лена Ленина рассказала, что из-за экстремально высокой укладки ей приходится находить изощренные способы для поездок в машине. Об этом сообщает News.ru

По словам Лениной, когда она ездит на авто с водителем, то вползает в машину на четвереньках.

«А если сама за рулём, то максимально далеко назад откидываю голову, причёска упирается в потолок, а я вожу машину сильно задрав лицо кверху», — заявила она.

Ленина отметила, что могла бы высовывать голову в окно, но это не понравилось бы сотрудникам ГИБДД

По ее словам, на создание укладок уходит семь часов. Столько же времени нужно, чтобы распустить волосы.

Как сообщал «Рамблер», ранее Ленина рассказала о детстве, проведенном в новосибирском Академгородке. По словам писательницы, ей говорили, что живут они не в обычном городе — «кругом все ученые и им не нужно стоять в очередях за продуктами».

Ленина посещала экспериментальную группу детского сада, где изучали французский язык, и совсем юной начала читать Сенеку, Монтеня и Честерфильда.