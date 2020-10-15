«Да, я алкоголик»: Хрусталев сделал признание 

Телеведущий Дмитрий Хрусталев шоу Ирины Шихман «А поговорить?» заявил, что осознал свою алкогольную зависимость и избавился от нее.

По словам комика, последней каплей для него стало то, что в Иркутске из-за невменяемого состояния он не смог провести концерт.

«Первое, главное это понять: ты алкоголик. Да, я алкоголик. Это не моя вина, это моя беда», — рассказал он.

Хрусталев отметил, что однажды он просто понял, что алкоголь мешает его личной жизни, работе, общению.

Причиной пагубной любви к спиртному ведущий назвал наследственность, генетику и подчеркнул, что после того, как завязал с алкоголем, стал по-другому думать, жить и чувствовать.