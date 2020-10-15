Хлебникова обратилась к поклонникам

Певица Марина Хлебникова выступила в своем Instagram с официальным обращением к поклонникам, в котором опровергла слухи о своей алкогольной зависимости и посоветовала им «думать своей головой».

«Рамблер» писал, что ранее внешний вид появившейся в телевизионной студии ток-шоу «Привет, Андрей!» Марины Хлебниковой вызвал вопросы у зрителей, звезд шоу-бизнеса и специалистов по имиджу. Самой распространённой версией причин такого «образа» стало пристрастие артистки к алкоголю. Сама Хлебникова призналась в одном из интервью, что неизлечимо больна, но наотрез отказалась называть диагноз.

Несколько дней назад поклонники забеспокоились из-за долгого молчания звезды 90-х и призвали Хлебникову «выйти на связь».

Певица опубликовала в соцсети пост, в котором заявила, что никуда не пропала.

«НЕ лежу ни в какой клинике, НЕ пью (уже очень давно) и ничего близко похожего! Мы с друзьями целую неделю смеемся над тем, как журналисты и разного рода блоггеры пытаются (зачем-то) уличить меня в том чего нет», — заявила Хлебникова (орфография и пунктуация сохранены).

Она также призвала подписчиков «думать своей головой» и не читать «черные статьи» о ней в СМИ.