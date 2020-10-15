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«Не лежу ни в какой клинике»: Хлебникова дала совет поклонникам 

Мария Иванова 21 минуту назад
Хлебникова обратилась к поклонникам
Фото: РИА Новости
Певица Марина Хлебникова выступила в своем Instagram с официальным обращением к поклонникам, в котором опровергла слухи о своей алкогольной зависимости и посоветовала им «думать своей головой».
«Рамблер» писал, что ранее внешний вид появившейся в телевизионной студии ток-шоу «Привет, Андрей!» Марины Хлебниковой вызвал вопросы у зрителей, звезд шоу-бизнеса и специалистов по имиджу. Самой распространённой версией причин такого «образа» стало пристрастие артистки к алкоголю. Сама Хлебникова призналась в одном из интервью, что неизлечимо больна, но наотрез отказалась называть диагноз.
Несколько дней назад поклонники забеспокоились из-за долгого молчания звезды 90-х и призвали Хлебникову «выйти на связь».
Певица опубликовала в соцсети пост, в котором заявила, что никуда не пропала.

«НЕ лежу ни в какой клинике, НЕ пью (уже очень давно) и ничего близко похожего! Мы с друзьями целую неделю смеемся над тем, как журналисты и разного рода блоггеры пытаются (зачем-то) уличить меня в том чего нет», — заявила Хлебникова (орфография и пунктуация сохранены).

Она также призвала подписчиков «думать своей головой» и не читать «черные статьи» о ней в СМИ.

«Куда пропала Хлебникова? Хлебникова занимается своей главной задачей — живет свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (НЕ любовниками, друзьями), и конечно занимается любимой работой», — подчеркнула артистка.

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Шоу-бизнес , Марина Хлебникова
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