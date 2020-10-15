Лоза намерен засудить Первый канал 

Участница шоу «Голос» Алина Виардо исполнила кавер на песню «Плот» без разрешения, заявил автор обладатель прав на хит Юрий Лоза . Музыкант заявил РИА Новости , что сейчас его юристы готовят иск в суд.

Лоза отметил, что продюсеры шоу даже не планировали интересоваться его мнением относительно кавера на известную песню, поскольку знают его позицию: он всегда категорически против. Автор и исполнитель подчеркнул, что в настоящее время юристы составляют иск и готовятся к его подаче в суд. При этом Лоза подчеркнул, что сумму требований пока не определили.

По мнению музыканта, исполнение «Плота» Виардо навязали, поскольку она хотела петь, то «что ей подходит». При этом Лоза отметил, что в первый раз за всю историю шоу члены жюри почему-то обсуждали не исполнение конкурсантки и автора песни.

Юрий Лоза извествен своими громкими высказываниями. В том числе и в адрес коллег по цеху. Так, например, в июле, как сообщал «Рамблер», он выразил недоумение, почему люди, трудящиеся на тяжелой и важной работе, получают в месяц в сотни раз меньше, чем артисты за 20 минут «стояния на сцене». Он подчеркнул, что, например, шахтеры зарабатывают по 35-50 тысяч рублей ежемесячно, а Лолита Милявская просит за одно выступление от 40 тысяч евро. При этом музыкант предположил, что у россиян может возникнуть закономерный вопрос, «не зажралась» ли певица.