Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Лоза намерен засудить Первый канал 

Павел Тиунов 25 минут назад
Лоза намерен засудить Первый канал
Фото: РИА Новости
Участница шоу «Голос» Алина Виардо исполнила кавер на песню «Плот» без разрешения, заявил автор обладатель прав на хит Юрий Лоза. Музыкант заявил РИА Новости, что сейчас его юристы готовят иск в суд.
Лоза отметил, что продюсеры шоу даже не планировали интересоваться его мнением относительно кавера на известную песню, поскольку знают его позицию: он всегда категорически против. Автор и исполнитель подчеркнул, что в настоящее время юристы составляют иск и готовятся к его подаче в суд. При этом Лоза подчеркнул, что сумму требований пока не определили.
По мнению музыканта, исполнение «Плота» Виардо навязали, поскольку она хотела петь, то «что ей подходит». При этом Лоза отметил, что в первый раз за всю историю шоу члены жюри почему-то обсуждали не исполнение конкурсантки и автора песни.
Юрий Лоза извествен своими громкими высказываниями. В том числе и в адрес коллег по цеху. Так, например, в июле, как сообщал «Рамблер», он выразил недоумение, почему люди, трудящиеся на тяжелой и важной работе, получают в месяц в сотни раз меньше, чем артисты за 20 минут «стояния на сцене». Он подчеркнул, что, например, шахтеры зарабатывают по 35-50 тысяч рублей ежемесячно, а Лолита Милявская просит за одно выступление от 40 тысяч евро. При этом музыкант предположил, что у россиян может возникнуть закономерный вопрос, «не зажралась» ли певица.
Месяцем ранее Лоза прошелся по певцу Филиппу Киркорову, которого назвал глупым и необразованным человеком, который умеет только пиариться и популяризировать себя. Гневную реакцию музыканта вызвали слова «короля отечественной эстрады» о том, что Лоза является «никому не нужным аппендиксом». Музыкант, комментируя поступок Киркорова, отметил, что у певца гораздо меньше способностей, чем у него: он, например, не может написать песню или книгу, или сыграть на музыкальном инструменте.
Видео дня. Миллиарды бывшего министра нашли на счетах за границей
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Юрий Лоза , Лолита Милявская , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
12-летняя школьница пришла пьяной к зубному в Москве
12-летняя школьница пришла пьяной к зубному в Москве
Ученые нашли ахиллесову пяту коронавируса
Ученые нашли ахиллесову пяту коронавируса
«Появляются из ниоткуда»: русские истребители напугали США
«Появляются из ниоткуда»: русские истребители напугали США
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
01:05
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение