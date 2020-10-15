Игоря Крутого сравнили со скелетом 

Поклонники композитора Игоря Крутого отметили, как он сильно изменился в последнее время, сообщает издание «7 дней» . Фанатов потрясла сильная худоба музыканта.

Поводом для беспокойства стало видео, которое Крутой опубликовал на своей странице в Instagram. Ролик смонтирован из кадров закулисья программы «Привет, Андрей», посвященной дню рождения Николая Баскова . В подписи к видео композитор отметил, что каждая встреча с певцом приносит ему удовольствие.

«Солнечный, талантливый, тёплый, искренний, внимательный, харизматичный, с невероятным чувством юмора и реакцией, умный, обаятельный и, безусловно, красивый и родной человек», — написал Крутой (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Большинство подписчиков Крутого рассыпались в комплиментах к артисту, поздравили его с днем рождения и только единицы обратили внимание на то, как изменилась фигура музыканта в последнее время.

«Один скелет остался! Надеемся на лучшее», — сказано в одном из комментариев к посту.

Беспокойство поклонников возникло не на пустом месте. Так в программе «Судьба человека» Крутой рассказал о перенесенной 20 лет назад операции по удалению образований в поджелудочной железе. Композитор подчеркнул, что медики тогда его сильно «исполосовали», но высшие силы дали шанс на продолжение жизни.

Известно также, что Игорь Крутой страдает диабетом. Именно это заболевание несколько лет назад спровоцировало резкое похудение. При этом в интервью музыкант регулярно отмечает, что чувствует себя прекрасно и поводов волноваться о его здоровье нет.