Игоря Крутого сравнили со скелетом 

«Солнечный, талантливый, тёплый, искренний, внимательный, харизматичный, с невероятным чувством юмора и реакцией, умный, обаятельный и, безусловно, красивый и родной человек», — написал Крутой (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
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Сегодня свой День рождения отмечает Коля Басков. Среди моих знакомых нет человека, который по-настоящему не любил бы его и не получал бы удовольствие от каждой встречи с ним! Солнечный, талантливый, тёплый, искренний, внимательный, харизматичный, с невероятным чувством юмора и реакцией, умный, обаятельный и, безусловно, красивый и родной человек! Коля, я поздравляю тебя с днём рождения и желаю огромного счастья, бесконечной любви и преданности огромной армии поклонников! А твоей мамочке Леночке желаю крепкого здоровья, и чтобы она долго-долго гордилась своим сыном и моим Другом! На днях мы снимали программу «Привет, Андрей» к дню рождения Коли. Я не люблю сниматься в телевизионных программах, но есть несколько человек, которые навсегда украли мое сердце, и где бы я не был, стараюсь оказаться рядом в важные для этих людей дни. Коля Басков — один из них! Каждый, кто побывал на съёмках, и каждый, кто посмотрит это шоу в субботу, ещё раз ощутит насколько светлый человек мой Друг — Николай Басков! @nikolaibaskov @tvrussia @malakhov007 #николайбасков #басков #мойдруг #сднёмрождения #поздравляю #приветандрей #каналроссия #андреймалахов
«Один скелет остался! Надеемся на лучшее», — сказано в одном из комментариев к посту.