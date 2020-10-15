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Игоря Крутого сравнили со скелетом 

Павел Тиунов 26 минут назад
Игоря Крутого сравнили со скелетом
Фото: РИА Новости
Поклонники композитора Игоря Крутого отметили, как он сильно изменился в последнее время, сообщает издание «7 дней». Фанатов потрясла сильная худоба музыканта.
Поводом для беспокойства стало видео, которое Крутой опубликовал на своей странице в Instagram. Ролик смонтирован из кадров закулисья программы «Привет, Андрей», посвященной дню рождения Николая Баскова. В подписи к видео композитор отметил, что каждая встреча с певцом приносит ему удовольствие.

«Солнечный, талантливый, тёплый, искренний, внимательный, харизматичный, с невероятным чувством юмора и реакцией, умный, обаятельный и, безусловно, красивый и родной человек», — написал Крутой (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня свой День рождения отмечает Коля Басков. Среди моих знакомых нет человека, который по-настоящему не любил бы его и не получал бы удовольствие от каждой встречи с ним! Солнечный, талантливый, тёплый, искренний, внимательный, харизматичный, с невероятным чувством юмора и реакцией, умный, обаятельный и, безусловно, красивый и родной человек! Коля, я поздравляю тебя с днём рождения и желаю огромного счастья, бесконечной любви и преданности огромной армии поклонников! А твоей мамочке Леночке желаю крепкого здоровья, и чтобы она долго-долго гордилась своим сыном и моим Другом! На днях мы снимали программу «Привет, Андрей» к дню рождения Коли. Я не люблю сниматься в телевизионных программах, но есть несколько человек, которые навсегда украли мое сердце, и где бы я не был, стараюсь оказаться рядом в важные для этих людей дни. Коля Басков — один из них! Каждый, кто побывал на съёмках, и каждый, кто посмотрит это шоу в субботу, ещё раз ощутит насколько светлый человек мой Друг — Николай Басков! @nikolaibaskov @tvrussia @malakhov007 #николайбасков #басков #мойдруг #сднёмрождения #поздравляю #приветандрей #каналроссия #андреймалахов

Публикация от  Игорь Крутой (@igorkrutoy65)

Большинство подписчиков Крутого рассыпались в комплиментах к артисту, поздравили его с днем рождения и только единицы обратили внимание на то, как изменилась фигура музыканта в последнее время.

«Один скелет остался! Надеемся на лучшее», — сказано в одном из комментариев к посту.

Беспокойство поклонников возникло не на пустом месте. Так в программе «Судьба человека» Крутой рассказал о перенесенной 20 лет назад операции по удалению образований в поджелудочной железе. Композитор подчеркнул, что медики тогда его сильно «исполосовали», но высшие силы дали шанс на продолжение жизни.
Известно также, что Игорь Крутой страдает диабетом. Именно это заболевание несколько лет назад спровоцировало резкое похудение. При этом в интервью музыкант регулярно отмечает, что чувствует себя прекрасно и поводов волноваться о его здоровье нет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», исполнитель роли повара Феди из сериала «Кухня» актер Михаил Тарабукин признался, почему резко сбросил вес. По его словам, недавно он перенес COVID-19. Лечение, отметил артист, протекало трудно.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Николай Басков , Михаил Тарабукин , журнал "7 Дней"
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