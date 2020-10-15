Гузееву обматерили на «Давай, поженимся!» 

Участница шоу «Давай, поженимся!», не стесняясь в выражениях, высказала телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой претензии по поводу нелестного отношения к своей персоне. Затем несостоявшаяся невеста покинула проект, «громко хлопнув дверью».

Дарья не в первый раз стала участницей шоу. В одном из выпусков она рассказала, что бросила супруга-миллионера, а в ответ он лишил ее квартиры, машины, а также запретил видеться с двумя общими детьми. Гузеева отметила, что невеста вела себя излишне высокомерно. Она назвала женщину ничего из себя не представляющей «сучкой», которая смотрит на всех «как на дерьмо».

В новом выпуске программы за сердце Дарьи боролись три жениха, каждый из которых постарался по-своему оправдать ее поведение. В конце передачи Гузеева спросила у участников, кого из мужчин посоветовали бы невесте. Соведущая актрисы Роза Сябитова резко отметила, что «никого».

«Не вздумайте выходить», — обратилась она к женихам.

«Вы соперницу увидели во мне или че? Че вы так на меня наговариваете, б*** (блин — прим. ред.)?» — возмутилась Дарья.

Она заявила, что сама не хочет идти ни к одному из женихов, посоветовала раздать мужчинам свой номер телефона, чтобы они могли побороться за «такую женщину», и вышла из студии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», зрители раскритиковали телешоу «Давай, поженимся!», отметив, что за 12 лет существования программы ведущие превратились в «бабищ». По мнению, бывших поклонников шоу, программа сегодня напоминает «ярмарку фриков и эскортниц», пропагандирующую «пошлость и бесстыдство». Ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова учат молодых людей алчности и цинизму и жестко критикуют сторонников противоположных идей, подчеркнули разгневанные зрители.