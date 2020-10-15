«МРТ я боюсь»: Лобода попала в больницу 

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Певица Светлана Лобода рассказала в Instagram , что была вынуждена пройти обследование в Боткинской больницы из-за проблем с копчиком.

В «сторис» артистка объяснила проблемы со здоровьем «каблуками, танцами, интенсивными нагрузками».

«МРТ я боюсь, потому что боюсь замкнутых пространств», — пожаловалась Лобода.

Она также поблагодарила поклонников за беспокойство, пообещав им, что вскоре «будет прыгать».

Автор портала «Слово и дело» Александр Лебедев высказал мнение, что в своем клипе певица попыталась собрать «все модные козыри», но не получила ожидаемого эффекта.