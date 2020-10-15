«МРТ я боюсь»: Лобода попала в больницу 

Певица Светлана Лобода рассказала в Instagram, что была вынуждена пройти обследование в Боткинской больницы из-за проблем с копчиком.
В «сторис» артистка объяснила проблемы со здоровьем «каблуками, танцами, интенсивными нагрузками».
«МРТ я боюсь, потому что боюсь замкнутых пространств», — пожаловалась Лобода.
Она также поблагодарила поклонников за беспокойство, пообещав им, что вскоре «будет прыгать».
«Рамблер» писал, что ранее клип Лободы на песню Boom Boom собрал на YouTube больше дизлайков, чем лайков. В съемках клипа приняли участие журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская, комик Екатерина Варнава и другие знаменитости.
Автор портала «Слово и дело» Александр Лебедев высказал мнение, что в своем клипе певица попыталась собрать «все модные козыри», но не получила ожидаемого эффекта.
А журналист Михаил Козырев обвинил участниц видео в «самовлюбленном упоении пошлостью».