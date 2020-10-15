Тайная жена Кокшенова вступила в борьбу за наследство 

В июне, как сообщал «Рамблер», Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Согласно сведениям из открытых источников, он был женат трижды — на стюардессе Нине Вокрош, которая родила ему дочь Алевтину, работнице гостиничного бизнеса Елене Кокшеновой, с которой прожил 20 лет, и предпринимательнице Наталье Лепехиной. Также известно, что в 1980-х годах актер встречался с Шавыриной, и она родила ему дочь Марию.

В ходе похорон артиста Елена Кокшенова заверила, что дележки наследства не будет, тот со всем разобрался, никого не обидев. Сегодня Шавырина, заявила, что является единственной законной женой Кокшенова, а все остальные — нареченными.

«Никто у нас юриспруденцию не отменял. По документам только мы с Машей являемся наследниками. Сейчас мы открыли наследственное дело», — сообщила она.

Художница заявила, что с 10-и счетов не бедного человека Кокшенова пропали все деньги после его смерти, и это попахивает уголовщиной. Также она заявила об исчезновении безумного количества недвижимости, которая принадлежала актеру, в том числе 300-метровой квартиры на улице Улофа Пальме, 100-метровых на Фрунзенской набережной и улицах Пудовкина и Мосфильмовской, квартиры на Делегатской улице, домов в Германии и Испании.