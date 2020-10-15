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«Шоу-бизнес в трауре из-за отмены корпоративов» 

Артём Кульша 24 минуты назад
«Шоу-бизнес в трауре из-за отмены корпоративов»
Фото: РИА Новости
Новогодние корпоративы с участием звезд шоу-бизнеса повсеместно отменяются. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Традиционно, как сообщал «Рамблер», корпоративные мероприятия, приуроченные к наступлению Нового года, начинаются примерно с 20 декабря и длятся вплоть до 31 декабря. В 2019 году знаменитости уровня Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Стаса Михайлова просили за выступление на таких мероприятиях 3,5-5 миллионов рублей, а такие звезды 1990-х, как Шура, Кай Метов, Вадим Казаченко и Татьяна Буланова, — 300-700 тысяч. В 2020-м они называют те же цифры уже с опаской и с готовностью к торгу.

«Заказов нет вообще! Такого не происходило никогда! Нет ни одной предоплаты!» — посетовал промоутер Сергей Лавров.

По его словам, сейчас компании, с которыми он работает на протяжении 15 лет, впервые отказываются от заказов, а многие артисты сами не планируют корпоративов, потому что это опасно — грозит потерей вложений, например, авансов ресторанам.
В свою очередь, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов рассказал, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 люди перестали праздновать свадьбы и юбилеи и устраивать корпоративы. По его словам, для ресторанного рынка это большая проблема, чем для звезд шоу-бизнеса, потому что для нее это — не глобальный заработок.
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Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Вадим Казаченко , Стас Михайлов , Вадим Прасов , Татьяна Буланова , Сергей Лавров
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