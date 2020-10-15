«Шоу-бизнес в трауре из-за отмены корпоративов» 

Новогодние корпоративы с участием звезд шоу-бизнеса повсеместно отменяются. Об этом сообщает «Комсомольская правда»

«Заказов нет вообще! Такого не происходило никогда! Нет ни одной предоплаты!» — посетовал промоутер Сергей Лавров.

По его словам, сейчас компании, с которыми он работает на протяжении 15 лет, впервые отказываются от заказов, а многие артисты сами не планируют корпоративов, потому что это опасно — грозит потерей вложений, например, авансов ресторанам.