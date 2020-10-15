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Певец Чумаков вспомнил о домогательствах со стороны мужчины

Lenta.ru
59 минут назад
Российский певец Алексей Чумаков в ходе шоу «Алена, блин!» вспомнил о домогательствах со стороны мужчины. Запись интервью опубликована на YouTube-канале передачи.
Чумаков вспомнил о домогательствах мужчины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Исполнитель песен «Необыкновенная» и «Девочка-море» рассказал, что инцидент произошел на кастинге мюзикла «Чикаго». После первого тура, который артист успешно прошел, ему позвонили и попросили вновь приехать.
«Я поднимаюсь по лестнице. Там стоят парни, они такие сладкие все», — рассказал Чумаков. Он увидел, что они стоят в большой очереди, и решил обойти ее, так как думал, что его попросят петь, а не танцевать. В очереди он увидел молодого человека с бородой, у которого поинтересовался, где проходит кастинг.
«Это было мое первое соприкосновение с шоу-бизнесом. Этот чувак аккуратненько взял, пока я стоял, и меня так [взял] за передницу. И тут я понимаю, что это он видимо сделал специально, потому что это единственное, что меня заставило уйти в конец очереди», — рассказал певец.
Чумаков отметил, что решил не вступать в конфликт. Он подчеркнул, что у него много гомосексуальных друзей, поэтому он не гомофоб.
Шоу-бизнес,Алексей Чумаков,
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