Чумаков вспомнил о домогательствах мужчины

Исполнитель песен «Необыкновенная» и «Девочка-море» рассказал, что инцидент произошел на кастинге мюзикла «Чикаго». После первого тура, который артист успешно прошел, ему позвонили и попросили вновь приехать.

«Я поднимаюсь по лестнице. Там стоят парни, они такие сладкие все», — рассказал Чумаков. Он увидел, что они стоят в большой очереди, и решил обойти ее, так как думал, что его попросят петь, а не танцевать. В очереди он увидел молодого человека с бородой, у которого поинтересовался, где проходит кастинг.