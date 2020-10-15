Сябитова раскрыла стоимость своих услуг

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Вячеславу Манучарову интервью Сябитова рассказала, что полугодовой контракт с ней в качестве свахи обходится клиентам в 250 тысяч рублей. В контракт входят личные консультации и поиск партнеров в собственной базе данных.

Сябитова призналась, что за годы работы неоднократно сталкивалась с клиентами, которые остались недовольны результатами ее работы. Так, недавно одна женщина отсудила у нее 500 тысяч рублей за то, что главная сваха страны так и не выдала ее замуж.

Помимо недовольств клиентов телеведущая часто слышит нелестные комментарии в свой адрес от интернет-пользователей. Сваху называют сапожником без сапог, поскольку два ее брака распались.

В ответ Сябитова сравнила себя с медиками, которые спасают других и не успевают заботиться о собственном здоровье, или со строителями, которые строят дворцы для других, но сами при этом не живут во дворцах.

По словам телесвахи, у нее есть возможность бросить своднический бизнес и заняться карьерой на телевидении, написанием сценариев или продюсированием, однако именно сводничество приносит ей настоящее удовольствие.

Как писал «Рамблер», ранее пользователи соцсетей раскритиковали Розу Сябитову за совет «отпускать мужа утром с пустыми яичками». Телеведущая выразила мнение, что вина за мужские измены целиком лежит на женщине. По словам Сябитовой, муж «гуляет, потому что недобирает».