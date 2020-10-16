Опубликовавшая фото с Волей ответила на скандал 

Девушка Дарья, которая опубликовала фото с комиком Павлом Волей и назвала себя эскортницей, ответила на звонок NEWS.ru.

Однако общаться напрямую она отказалась и передала трубку мужчине, который назвал себя её «близким другом».

Ничего такого не было. У нас нет информации, было это или не было. Она не понимает, был ли это Воля, — сказал «близкий друг».

Ранее в Сети появились кадры, на которых резидент Comedy Club Павел Воля запечатлён с 16-летней Дарьей Ивановой , которая не скрывает, что оказывает эскорт-услуги.

Девушка поделилась снимком с шоуменом в сторис Instagram с подписью: «И как всё закончилось». Двусмысленность подписи сразу же оценили фолловеры, и публикация собрала сотни различных комментариев. Большинство из откликнувшихся на пост выразили разочарование поведением супруга гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой.