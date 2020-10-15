Несовершеннолетняя опубликовала фото с пьяным Павлом Волей 

Телеведущего Павла Волю заметили в компании 16-летней девушки, которая, как сообщает телеграм-канал «Курятник», занимается эскорт-услугами.
Фотография нетрезвого комика появилась в сторис 16-летней Дарьи Ивановой.
«На столе алкоголь, время ночь, подпись: «Как все закончилось». Свечку не держали, но история мутная», — пишет «Курятник».
В свою очередь, телеграм-канал «Звездач» связался с Ивановой, чтобы выяснить, как женатый Воля оказался в ее компании.
«Да, я была с ним. Как встретилась с ним? Пришли и познакомились», — ответила девушка.
Напомним, 41-летний Павел Воля с 2012 года женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой. У пары подрастают сын Роберт и дочь София.
Как писал «Рамблер», ранее скандал с изменой разгорелся в семье певицы Наташи Королевой. Ее мужа, танцовщика Сергея Глушко (Тарзана) уличили в интимной связи с актрисой Анастасией Шульженко.