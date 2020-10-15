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Пригожин раскрыл тайны характера Баскова 

Вечерняя Москва 1 час назад
Пригожин раскрыл тайны характера Баскова
Фото: Instagram
Певец Николай Басков 15 октября отмечает день рождения. С праздником его тепло поздравил Иосиф Пригожин. В разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» продюсер рассказал об особенностях артиста.

— Уникальность Коли Баскова в его дружелюбии. Он миротворец. Никогда не лезет в плохие истории, со всеми старается быть в хороших отношениях. Это добрый, позитивный, веселый и незлопамятный человек, —отметил Пригожин.

Продюсер отметил, что никогда не видел от Баскова проявления зависти или злобы. Пригожин признался, что в его жизни Басков не раз принимал участие как миротворец.

— Я остро реагирую на несправедливость и непорядочность людей. Я открыт. В силу кавказского воспитания и национальности всегда чувствую фальшь. Коля всегда старался примерить меня и того, с кем намечались трения. Это было в моей жизни не раз, и он не имел от этого никакой выгоды, — сказал Иосиф Пригожин.

Собеседник «Вечерней Москвы» признался, что не знает, сколько исполнилось Николаю Баскову, ведь в данной ситуации это не играет роли. Главное, по словам Пригожина, что у Баскова есть душа и сердце.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Басков , Иосиф Пригожин
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