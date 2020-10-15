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Павла Волю заподозрили в измене 

Клео.Ру 1 час назад
Павла Волю заподозрили в измене
Фото: Instagram
До сих пор брак Павла и Ляйсан казался идеальным. Юморист, не уставая, признавался жене в любви. Многие верили, что этот союз крепкий, но на днях у пользователей сети закрались сомнения.
До встречи с Ляйсан у Паши была слава завидного холостяка. Вокруг него кружилось много эффектных девушек. С тех пор, как в жизни артиста появилась гимнастка, казалось, что он остепенился.
Мужчина с большим удовольствием и любовью рассказывал о своих детях и супруге. Он постоянно хвалил Утяшеву.
Глядя на эту семью, поклонники были удивлены. Они не верили, что настоящая крепкая любовь существует в рамках шоу-бизнеса, а пары действительно могут прожить много лет душа в душу.
На днях казавшаяся идеальной картинка окрасилась новыми цветами.
В одном из телеграм-каналов появилось сообщение от неизвестной девушки. На фотографии была запечатлена автор публикации вместе с подругой. Обе красавицы нанесли яркий макияж, стильно оделись и сделали снимок в торговом центре. Где дамы коротали вечер, неизвестно, но фотография с итогом променада привлекла внимание пользователей сети.
На снимке был запечатлен явно нетрезвый мужчина. Фолловеры узнали в нем Павла Волю. Девушка объяснила, что такого поворота событий не ожидала. Удивлены были и поклонники юмориста.
Они не хотят верить, что Паша проводит время с неизвестными дамами и изменяет жене.
Пока что все это домыслы. Запечатленный на снимке мужчина попал в кадр не полностью. Внешне он действительно похож на Павла Волю, но был ли это юморист на самом деле, неизвестно.
Сам артист пока что на информацию не реагировал. Пользователи сети с нетерпением ждут комментариев от него или Ляйсан Утяшевой. Они надеются, что это всего лишь похожий на Павла мужчина. Поклонники не хотят верить, что в этой семье есть проблемы.
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