Павла Волю заподозрили в измене 

До сих пор брак Павла и Ляйсан казался идеальным. Юморист, не уставая, признавался жене в любви. Многие верили, что этот союз крепкий, но на днях у пользователей сети закрались сомнения.

До встречи с Ляйсан у Паши была слава завидного холостяка. Вокруг него кружилось много эффектных девушек. С тех пор, как в жизни артиста появилась гимнастка, казалось, что он остепенился.

Мужчина с большим удовольствием и любовью рассказывал о своих детях и супруге. Он постоянно хвалил Утяшеву.

Глядя на эту семью, поклонники были удивлены. Они не верили, что настоящая крепкая любовь существует в рамках шоу-бизнеса, а пары действительно могут прожить много лет душа в душу.

На днях казавшаяся идеальной картинка окрасилась новыми цветами.

В одном из телеграм-каналов появилось сообщение от неизвестной девушки. На фотографии была запечатлена автор публикации вместе с подругой. Обе красавицы нанесли яркий макияж, стильно оделись и сделали снимок в торговом центре. Где дамы коротали вечер, неизвестно, но фотография с итогом променада привлекла внимание пользователей сети.

На снимке был запечатлен явно нетрезвый мужчина. Фолловеры узнали в нем Павла Волю. Девушка объяснила, что такого поворота событий не ожидала. Удивлены были и поклонники юмориста.

Они не хотят верить, что Паша проводит время с неизвестными дамами и изменяет жене.

Пока что все это домыслы. Запечатленный на снимке мужчина попал в кадр не полностью. Внешне он действительно похож на Павла Волю, но был ли это юморист на самом деле, неизвестно.

Сам артист пока что на информацию не реагировал. Пользователи сети с нетерпением ждут комментариев от него или Ляйсан Утяшевой. Они надеются, что это всего лишь похожий на Павла мужчина. Поклонники не хотят верить, что в этой семье есть проблемы.