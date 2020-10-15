Бари Алибасов: «Сын меня грохнет»

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина появилась в студии программы «Пусть говорят» по видеосвязи и предложила мужу Бари Алибасову приехать обсудить без посторонних их отношения и судебное дело, из которого она вышла победительницей. Однако продюсер отказался.

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина одержала победу в суде над своим мужем Бари Алибасовым и решила отметить это событие очередным участием в ток-шоу. Плохое самочувствие не позволило ей лично присутствовать в студии программы «Пусть говорят», где обсуждалось благополучное аннулирование дарственной на квартиру в Новой Москве , однако она выступила по видеосвязи.

«К сожалению, я заболела, давление повысилось. Это годовое переживание. Слава богу, что осталась жива. Я прячу чувства. Когда остаюсь одна, моя подушка все узнает. Но я знала, что мы победим», — сказала Федосеева-Шукшина.

Супруги еще не виделись после судебного слушания. Во время видеосообщения актриса предложила Алибасову приехать к ней в гости.

«Мы с тобой немножечко разошлись. Как только появилась Оля, у нас все разрушилось. Ты сама знаешь, кто такая Оля», — ответил ей на это продюсер «На-На».

Актриса предложила Алибасову вместе поехать в апартаменты в Новой Москве, чтобы там без посторонних все обсудить. Ее дочь вызвалась даже заказать лимузин, чтобы супруги добрались до места назначения с максимальным комфортом.

Однако шоумен не согласился на предложение. Ведущий шоу спросил Алибасова, мог бы он переписать на свою супругу шикарные апартаменты на Арбате или какую-то другую недвижимость. На что продюсер категорически отрезал, что его за это «сын грохнет».

Согласно документу, Лидия Федосеева Шукшина после его смерти может получить земельный участок на Рублевском шоссе, стоимость которой составляет приблизительно $500 тыс., а также векселя, акции и другие ценные бумаги на сумму около $2 млн На квартиру продюсера стоимостью 130 млн рублей строит планы его сын Бари-младший.

О решении Троицкого районного суда Москвы стало известно несколько дней назад. Алибасова обязали вернуть актрисе Федосеевой-Шукшиной квартиру в Новой Москве. На то, чтобы оспорить это решение продюсеру отвели 30 дней. По словам его пиар-директора Вадима Горжанкина, на это есть все основания.

«Однако, по его словам, сам Алибасов пока не решил, будет ли он оспаривать решение, так как всегда говорил, что квартира принадлежит Шукшиной, и вынесенное решение только подтвердило его слова», — сослался Горжанкин на адвоката Алибасова.

Изначально квартирой владел покойный супруг артистки, писатель Василий Шукшин. Не так давно она переписала недвижимость на Алибасова, а тот позже переоформил его на своего помощника Сергея Моцаря . Продюсер пояснил, что таким образом пытался уберечь супругу от посягательств со стороны ее дочери Ольги.