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Французы засняли Алесю Кафельникову с обнаженной грудью и взволновали россиян

Lenta.ruиещё 5
3 часа назад
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, оказалась в объективе французских фотографов в откровенном наряде в новой фотосессии. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.
Обнаженная грудь Кафельниковой взволновала россиян
Фото: @kafelnikova_a@kafelnikova_a
На размещенном снимке 21-летняя знаменитость запечатлена в синих джинсах на высокой талии и куртке из такого же материала. Она позировала без бюстгальтера с обнаженной грудью. Образ Кафельниковой дополнили золотистая подвеска и несколько колец.
В другой серии фото модель засняли в черных топе, джинсах и кожаной куртке.
Россиян взволновали опубликованные кадры, и они принялись писать комплименты знаменитости в комментариях. «Наша красавица!», «Все фотки — бомба», «Моя любимая модель», «Очень эстетично», «Горячо!», «Не перестаю тобой восхищаться! Самая лучшая и самая красивая», — высказывались они.
Известно, что авторами съемки выступили французские фотографы Антуан Симон Кокле (Antoine Simon Coquelet) и Маона Микуд (Maona Micoud).
В августе Алеся Кафельникова снялась в куртке на голое тело и порадовала поклонников. На опубликованных снимках она позирует в черной куртке на голое тело российского бренда Viva Vox, а также в кожаных бермудах на высокой талии.
Шоу-бизнес,Алеся Кафельникова,
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