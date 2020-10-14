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"Бил ногами": Сябитова поделилась личной историей "жестокого" брака

Слово и Дело
7 часов назад
Сябитова поделилась личной историей во время интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи". Она назвала свою вторую любовь болезненной и сильной. Из-за этого мужчины сваха продала квартиру и унижалась перед ним, "валяясь в ногах в белом костюме".
Сябитова вспомнила о побоях "до крови" бывшего мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Женщина заметила, что в этой ситуации виновата сама — возлюбленный предупреждал ее, что сидел в тюрьме и бил всех своих бывших дам сердца. Однако сваха была уверена, что перевоспитает мужчину и ее это не коснется.
Избивал супруг Сябитову, по ее словам, ни за что. Он обвинял ее, что она "не так смотрит" и "не так общается с другими мужчинами в гримерках".
"Не просто до крови избивал, он мне зуб выбил. А я при этом "радовалась", что у него на ногах кроссовки были, а не ботинки, которые я ему купила. Потому что бил в висок и точно убил бы", — рассказала Сябитова.
Самым диким было то, что мужчина избивал сваху на улице перед домом. Соседи при этом снимали произошедшее на телефон. Сябитова предположила, что это могло быть соседской завистью. Она жила в этом доме еще до приобретения популярности. И соседи таким образом могли отомстить женщине за ее успех.
Недавно российский актер Павел Прилучный шокировал своих поклонников в Instagram фотографией, на которой он показал лицо в ссадинах и синяках, передает "Свободная пресса".
Шоу-бизнес,Павел Прилучный,
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