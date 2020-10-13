Фото Заворотнюк с мужем наделало шума среди фанатов

Фотография была опубликована на фанатской страничке Заворотнюк в день ее венчания с фигуристом Петром Чернышовым. На снимке, который был сделан в 2008 году артистка и спортсмен спускаются по лестнице храма. Их осыпают лепестками белых роз, они улыбаются. Анастасию и Петра поклонники поздравили с годовщиной знаменательного события и пожелали им семейного долголетия, бесконечной любви, понимания и веры в преодоление любых испытаний.