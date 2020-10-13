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Фото Заворотнюк с мужем наделало шума среди фанатов

Павел Тиунов
1 час назад
Поклонники артистки опубликовали в Instagram фотографию Анастасии Заворотнюк 12-летней давности, сообщает издание "Дни.ру". Снимок вызвал волну позитивных и доброжелательных комментариев в адрес актрисы.
Фото Заворотнюк с мужем наделало шума среди фанатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Фотография была опубликована на фанатской страничке Заворотнюк в день ее венчания с фигуристом Петром Чернышовым. На снимке, который был сделан в 2008 году артистка и спортсмен спускаются по лестнице храма. Их осыпают лепестками белых роз, они улыбаются. Анастасию и Петра поклонники поздравили с годовщиной знаменательного события и пожелали им семейного долголетия, бесконечной любви, понимания и веры в преодоление любых испытаний.
«И пусть все высшие силы будут на вашей стороне», - говорится в подписи к фото.
Журналисты отметили, что снимок произвел фурор среди поклонников артистки. Они оставили сотни позитивных комментариев под снимком, огромное количество комплиментов и пожеланий Заворотнюк скорейшего выздоровления.
В августе прошлого года появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что у нее развился отек, появились метастазы, диагностированы пневмония и полиорганная недостаточность, также она частично парализована, находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отмечали, что актрису вывели из комы и перевели в обычную палату. В октябре актрису якобы перевели в реабилитационный центр, где артистка занималась водными процедурами и в зале эрготерапии — восстановления активности, утраченной в результате болезни. О местонахождении актрисы в данный момент ничего не известно. Ходили слухи, что Заворотнюк вернулась в свой дом в Подмосковье, а также, что улетела в Майами к американским врачам, которые лечили Жанну Фриске.
Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,Жанна Фриске,
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