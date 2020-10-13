Фото Заворотнюк с мужем наделало шума среди фанатов

Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отмечали, что актрису вывели из комы и перевели в обычную палату. В октябре актрису якобы перевели в реабилитационный центр, где артистка занималась водными процедурами и в зале эрготерапии — восстановления активности, утраченной в результате болезни. О местонахождении актрисы в данный момент ничего не известно. Ходили слухи, что Заворотнюк вернулась в свой дом в Подмосковье, а также, что улетела в Майами к американским врачам, которые лечили Жанну Фриске
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