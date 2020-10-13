Бородина раскритиковала россиянок за легкодоступность

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что из-за доступности российских женщин у мужчин пропал «инстинкт охотника», поэтому встретить «мужчину мечты сейчас сложно». Об этом она написала на своей странице в Instagram

Бородина опубликовала скриншот из приложения для знакомств, в котором молодой человек из Красноярска описывает свои условия для отношений с девушкой.

«Пиши нравлюсь ли я тебе, если да, то мы идем гулять, и если нас в друг друге все устраивает, то мы едем к тебе заниматся сексом, ко мне не получится, потому что я живу с родителями , на дорогие подарки не рассчитывай, по выходным не обещаю, что буду проводить время с тобой, потому что бухать я люблю больше, чем секс», — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

По мнению Бородиной, такие условия мужчины ставят, так как «им достаточно присесть за стол в ресторане и уже девчонки сами начинают липнуть».

«Все хотят поскорее в постель, без обязательств, а потом ещё и не напрягай в выходные. Порой женщины в этом сами виноваты, не будьте слишком доступными, тогда и мужики не будут такими наглыми», — заявила ведущая.