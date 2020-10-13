Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Бородина обрушилась на россиянок за легкодоступность 

Мария Иванова 48 минут назад
Бородина раскритиковала россиянок за легкодоступность
Фото: © Instragram: borodylia
Телеведущая Ксения Бородина заявила, что из-за доступности российских женщин у мужчин пропал «инстинкт охотника», поэтому встретить «мужчину мечты сейчас сложно». Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Бородина опубликовала скриншот из приложения для знакомств, в котором молодой человек из Красноярска описывает свои условия для отношений с девушкой.

«Пиши нравлюсь ли я тебе, если да, то мы идем гулять, и если нас в друг друге все устраивает, то мы едем к тебе заниматся сексом, ко мне не получится, потому что я живу с родителями , на дорогие подарки не рассчитывай, по выходным не обещаю, что буду проводить время с тобой, потому что бухать я люблю больше, чем секс», — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

По мнению Бородиной, такие условия мужчины ставят, так как «им достаточно присесть за стол в ресторане и уже девчонки сами начинают липнуть».

«Все хотят поскорее в постель, без обязательств, а потом ещё и не напрягай в выходные. Порой женщины в этом сами виноваты, не будьте слишком доступными, тогда и мужики не будут такими наглыми», — заявила ведущая.

Как сообщал «Рамблер», Бородина с 2015 года замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. В 2016-м появились слухи, что он изменял ей во время ее беременности, однако телеведущая назвала их ложью. По ее словам, ее специально «накручивали, кидали какие-то доказательства, которые в итоге так и не подтвердились».
Бородина раскритиковала Собчак-журналистку
Видео дня. Зек пришел в полицию с крокодилом Гошей и попросился в Сочи
Комментарии 28
Шоу-бизнес , Курбан Омаров , Ксения Бородина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полицейский убил кастрировавшего себя транесгендера
Полицейский убил кастрировавшего себя транесгендера
Бухгалтер потратил деньги компании на проституток
Бухгалтер потратил деньги компании на проституток
Россию накроет аномальная погода
Россию накроет аномальная погода
Священник устроил «тройничок» на алтаре и поплатился
Священник устроил «тройничок» на алтаре и поплатился
Видео
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
00:28
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
Рыбак столкнулся с опаснейшими акулами мира и попал на видео
00:16
Рыбак столкнулся с опаснейшими акулами мира и попал на видео
Москвичка устроила скандал в такси и попала на видео
00:59
Москвичка устроила скандал в такси и попала на видео
Учитель накричал на школьницу из-за маски и попал на видео
00:59
Учитель накричал на школьницу из-за маски и попал на видео
Стекающая в Москву-реку зеленая вода попала на видео
00:12
Стекающая в Москву-реку зеленая вода попала на видео
Эвакуация Курского вокзала попала на видео
00:10
Эвакуация Курского вокзала попала на видео
Новости Москвы
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
00:27
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
Происшествия Криминал
«Жесть!: внешность Захаровой ужаснула Сеть
00:35
«Жесть!: внешность Захаровой ужаснула Сеть
Шоу-бизнес
Порошенко вылечился от коронавируса
00:20
Порошенко вылечился от коронавируса
В мире Украина
Ультиматум Тихановской сравнили с «испорченным воздухом»
01:52
Ультиматум Тихановской сравнили с «испорченным воздухом»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение