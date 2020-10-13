Гордон разоблачила «гея» Разина 

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин хочет быть телеведущей Лерой Кудрявцевой. Об этом адвокат Екатерина Гордон заявила в своем инстаграме.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Разин обвинил Кудрявцеву, в частности, в том, что она вела распутный образ жизни в юности, познакомилась с первым мужем барабанщиком Сергеем Ленюком, когда тот вызвал проститутку, и бросила сына Жана в родильном доме.
В сентябре Кудрявцева назвала Разина психически больным человеком, выразила уверенность, что он оскорбляет ее и ее родных ради хайпа, сообщила, что подала гражданский иск к продюсеру, а также о намерении добиться возбуждения в его отношении уголовного дела.
Позже стало, что телеведущая наняла Гордон представлять свои интересы в суде. Сегодня юристка опубликовала в инстаграме селфи из здания суда и задалась вопросом, почему «Мразин» ненавидит Кудрявцеву, и высказала мнение, что он хотел бы быть ею.
«Мне кажется… он хотел бы быть красивой успешной женщиной, он хотел бы иметь красивого мужа хоккеиста, работу на телеканале…» — написала она.
Гордон сообщила, что прониклась невероятным сочувствием к продюсеру, который вынужден скрывать свою сексуальную ориентацию в гомофобской стране.
«Нужна психотерапия, рост, витамины… А мы пока подали в суд еще один иск… Смирись, ты не Лера… ты… максимум Зина», — подытожила она.