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Гордон разоблачила «гея» Разина 

Артём Кульша 1 час назад
Гордон разоблачила «гея» Разина
Фото: РИА Новости
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин хочет быть телеведущей Лерой Кудрявцевой. Об этом адвокат Екатерина Гордон заявила в своем инстаграме.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Разин обвинил Кудрявцеву, в частности, в том, что она вела распутный образ жизни в юности, познакомилась с первым мужем барабанщиком Сергеем Ленюком, когда тот вызвал проститутку, и бросила сына Жана в родильном доме.
В сентябре Кудрявцева назвала Разина психически больным человеком, выразила уверенность, что он оскорбляет ее и ее родных ради хайпа, сообщила, что подала гражданский иск к продюсеру, а также о намерении добиться возбуждения в его отношении уголовного дела.
Позже стало, что телеведущая наняла Гордон представлять свои интересы в суде. Сегодня юристка опубликовала в инстаграме селфи из здания суда и задалась вопросом, почему «Мразин» ненавидит Кудрявцеву, и высказала мнение, что он хотел бы быть ею.

«Мне кажется… он хотел бы быть красивой успешной женщиной, он хотел бы иметь красивого мужа хоккеиста, работу на телеканале…» — написала она.

Гордон сообщила, что прониклась невероятным сочувствием к продюсеру, который вынужден скрывать свою сексуальную ориентацию в гомофобской стране.

«Нужна психотерапия, рост, витамины… А мы пока подали в суд еще один иск… Смирись, ты не Лера… ты… максимум Зина», — подытожила она.

Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Лера Кудрявцева , Екатерина Гордон
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