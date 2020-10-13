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Коньяк, грейпфрутовый кальян: стал известен райдер Бузовой 

Артём Кульша 1 час назад
Стал известен райдер Бузовой
Фото: РИА Новости
Певица и телеведущая Ольга Бузова летает только бизнес-классом, ездит на представительских машинах, ест сыр, пьет коньяк и курит грейпфрутовый кальян. Об этом, как сообщает E1.ru, гласит ее райдер.
23 октября, как сообщал «Рамблер», Бузова выступит в «Теле-Клубе» в Екатеринбурге. Вчера E1.ru опубликовал содержание ее райдера. В нем сказано, что певица летает исключительно бизнес-классом, предпочитает ездить по городу на автомобилях «БМВ 7», «Лексус ЛС» или «Мерседес С-класса» с аккуратным некурящим водителем, хорошо знающим город.

«Водителю запрещено первым идти на контакт с артистом», — подчеркивается в райдере.

Также в нем сказано, что два охранника должны сопровождать Бузову повсюду; что она предпочитает жить в номере-люкс в пятизвездочном сетевом отеле; что в ее гримерке на концертной площадке должны быть сыр, фрукты, вода «Эвиан», коньяк и кальян на грейпфрутовой чаше.
Кроме того, в райдере прописано, что Бузова не делает фотографии с гостями и персоналом площадки, а все подаренные ей цветы должны быть переданы в любую церковь на следующее утро после концерта с запиской «От Ольги Бузовой».
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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