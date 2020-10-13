Прогулявшаяся без маски Малышева возмутила подписчиков

Врач и телеведущая Елена Малышева прогулялась вместе с пожилой матерью без масок и подверглась критике от своих подписчиков.

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Малышева опубликовала в Instagram видео, как они с 87-летней родительницей, которая перенесли порок сердца, легочную гипертензию и COVID-19, гуляют на Красной площади и в ГУМе.

"Гуляйте с родителями, как когда-то они гуляли с нами", — призвала подписчиков врач.

Комментаторов смутило, что на протяжении всего видео ни на Малышевой, ни на ее пожилой маме нет ни масок, ни перчаток.

"А в ГУМе почему без маски? И вы, и мама? Опять двойные стандарты? В обычных магазинах кассиры с остервенением кричат про маски, Роспотребнадзор вводит штрафы. Почему вы подаете пример неуважения к людям?" — поинтересовалась novikovanatalia636.

"Прекрасные мама и дочь! Но маски обязательны. У нас вот строго и это правильно", — присоединилась shukenova.roza.

"А почему мама без маски, ведь повторное заражение возможно?", — спросила pletneva343.

"А как же возраст 65+? И без масок? В театре всех вылавливают кому 65+", — удивилась albina_velikockaya.

В ответ на это Малышева заявила, что на улице маски не нужны, а ее матери с легочной гипертензией вообще нельзя их использовать.

"Моя мама переболела коронавирусом, она не представляет угрозы для других, ей не страшны больные, у нее легочная гипертензия. Маска ее просто убьет", — пояснила врач.