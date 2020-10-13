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Прогулявшаяся без маски Малышева возмутила подписчиков

РИА Новости
42 минуты назад
Врач и телеведущая Елена Малышева прогулялась вместе с пожилой матерью без масок и подверглась критике от своих подписчиков.
Прогулявшаяся без маски Малышева возмутила подписчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Малышева опубликовала в Instagram видео, как они с 87-летней родительницей, которая перенесли порок сердца, легочную гипертензию и COVID-19, гуляют на Красной площади и в ГУМе.
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Вчера я гуляла с мамой по Красной площади и по ГУМу @gum_ru. Я люблю эти прогулки. Маме 87 лет. У неё три порока сердца, легочная гипертензия, она перенесла COVID и выздоровела! У неё светлая голова и потрясающий характер! Мы всегда ходим в Bosco кафе @bosco_cafe. Огромное спасибо Михаилу Куснировичу @bosco_di_ciliegi за пандусы и все удобства для инвалидов. Mама в инвалидном кресле. А это значит, что ее мир очень ограничен. Но, на Красной площади и в @bosco_cafe можно побывать!!! Гуляйте с родителями, как когда-то они гуляли с нами. #моямама #мама #ялюблюмаму #ялюблюмоскву

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)

"Гуляйте с родителями, как когда-то они гуляли с нами", — призвала подписчиков врач.
Комментаторов смутило, что на протяжении всего видео ни на Малышевой, ни на ее пожилой маме нет ни масок, ни перчаток.
"А в ГУМе почему без маски? И вы, и мама? Опять двойные стандарты? В обычных магазинах кассиры с остервенением кричат про маски, Роспотребнадзор вводит штрафы. Почему вы подаете пример неуважения к людям?" — поинтересовалась novikovanatalia636.
"Прекрасные мама и дочь! Но маски обязательны. У нас вот строго и это правильно", — присоединилась shukenova.roza.
"А почему мама без маски, ведь повторное заражение возможно?", — спросила pletneva343.
"А как же возраст 65+? И без масок? В театре всех вылавливают кому 65+", — удивилась albina_velikockaya.
В ответ на это Малышева заявила, что на улице маски не нужны, а ее матери с легочной гипертензией вообще нельзя их использовать.
"Моя мама переболела коронавирусом, она не представляет угрозы для других, ей не страшны больные, у нее легочная гипертензия. Маска ее просто убьет", — пояснила врач.
Она также заявила, что случаев повторного заражения коронавирусом в мире не выявлено. Сообщения о губернаторе Тувы, который заболел COVID-19 повторно, она не прокомментировала.
Шоу-бизнес,Елена Малышева,Роспотребнадзор,
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