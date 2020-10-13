«Седой мальчик»: Ургант высмеял Дурова

— А чем все это закончится? Через много-много лет, когда будут хоронить Марка Цукерберга, на его похоронах выйдет седой 13-летний мальчик и скажет «Я все это придумал, а Марк украл. А теперь отвезите меня домой, потому что я не помню, где я живу, но помню, что живу один», — подытожил Ургант.