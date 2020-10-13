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«Седой мальчик»: Ургант высмеял Дурова за его правила молодости 

Вечерняя Москва 40 минут назад
«Седой мальчик»: Ургант высмеял Дурова
Фото: ТАСС
Российский шоумен Иван Ургант высмеял бизнесмена Павла Дурова за его семь способов борьбы со старением.

— Человек не стареет, живет, соблюдает правила. Приятно представлять, что где-то, через какое-то время, за океаном, где-то в углу спит старичок. Называем это «уголок дедушки Дурова», — пошутил Ургант.

По его словам, когда мужчина долго живет в одиночестве, у него появляется мышиная железная дорога, муравьиная ферма и страничка в «Одноклассниках».

— А чем все это закончится? Через много-много лет, когда будут хоронить Марка Цукерберга, на его похоронах выйдет седой 13-летний мальчик и скажет «Я все это придумал, а Марк украл. А теперь отвезите меня домой, потому что я не помню, где я живу, но помню, что живу один», — подытожил Ургант.

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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Марк Цукерберг , Павел Дуров
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