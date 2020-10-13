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«Дико худая. Хрупкая, как кипарис»: фанатов Анны Заворотнюк обеспокоили ее новые фото 

Киноафиша 1 час назад
Фанатов Заворотнюк обеспокоили ее новые фото
Фото: Киноафиша
Дочь «прекрасной няни» очарована красотой русской природы.
Осень навеяла на Анну Заворотнюк лирическое настроение, и, после прогулки за городом, она опубликовала в соцсети пост, в котором поразмышляла о том, что лучшая медитация — это единение с удивительной красотой природы. По мнению Анны, следует научиться слышать ее в шелесте ветра и травы, «видеть прелесть в увядающих листьях, в почти заснувшем лесу, в уже пожелтевшей траве».

«Жаль, что мы так редко замечаем эту красоту природы и не бережем ее, ведь именно в ней мы черпаем вдохновение, силу и здоровье. Так же черпали вдохновение и были очарованы красотой русской природы поэты и писатели», — отметила Анна и подтвердила свои мысли поэтическими строками Сергея Есенина, в которых он признавался, что ему «не надо рая», а нужна лишь его родина.

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Научиться слушать природу, шелест ветра, травы🌾 увидеть красоту в этих увядающих листьях, в этом почти заснувшем лесу, в этой уже пожелтевшей траве. Стать единым целом с этой удивительной красотой. Мне кажется, это самая лучшая медитация✨ Жаль, что мы так редко замечаем эту красоту природы и не бережём ее💔 ведь именно в ней мы черпаем вдохновение, силу и здоровье. Так же черпали вдохновение и были очарованы красотой русской природы поэты и писатели🌍 Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою» Есенин

Публикация от  Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)

К слову, место, где Заворотнюк фотографировалась, она определила в профиле как «Мать Россия», но написала это почему-то на английском языке.
Поклонники Анны согласились с ней в том, что природа — лучшее средство, чтобы успокоиться и даже утешиться в горе, спросили, как дела у ее мамы Анастасии Заворотнюк, и пожелали всей семье здоровья, счастья и любви.
Еще подписчики заметили худобу девушки, которую особенно подчеркивал ее наряд: летнее короткое платье в цветочек, свободная черная куртка и высокие сапоги с широким голенищем.

«Ножки стали такие худенькие!», «Дико худая. Хрупкая и тоненькая, как кипарис», — забеспокоились пользователи сети.

Впрочем, большая часть поклонников дочери «прекрасной няни» прокомментировали ее пост восторженными комплиментами.
«Прекрасные слова от шикарной девушки», «Идеальная красотка на лоне русской природы», «Аня, вы прямо принцесса», «Безумно очаровательная и нежная. И очень гармонично смотритесь в этом лирическом образе», «Мы хотим вас видеть в кино, Анна», «Обалденные фото», «Красивая и необычная», «Мамина копия», — отмечают фолловеры Анны Заворотнюк.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Сергей Есенин , Анна Заворотнюк
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