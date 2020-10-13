Фанатов Заворотнюк обеспокоили ее новые фото

Дочь «прекрасной няни» очарована красотой русской природы.

Осень навеяла на Анну Заворотнюк лирическое настроение, и, после прогулки за городом, она опубликовала в соцсети пост, в котором поразмышляла о том, что лучшая медитация — это единение с удивительной красотой природы. По мнению Анны, следует научиться слышать ее в шелесте ветра и травы, «видеть прелесть в увядающих листьях, в почти заснувшем лесу, в уже пожелтевшей траве».

К слову, место, где Заворотнюк фотографировалась, она определила в профиле как «Мать Россия», но написала это почему-то на английском языке.

Поклонники Анны согласились с ней в том, что природа — лучшее средство, чтобы успокоиться и даже утешиться в горе, спросили, как дела у ее мамы Анастасии Заворотнюк , и пожелали всей семье здоровья, счастья и любви.

Еще подписчики заметили худобу девушки, которую особенно подчеркивал ее наряд: летнее короткое платье в цветочек, свободная черная куртка и высокие сапоги с широким голенищем.

«Ножки стали такие худенькие!», «Дико худая. Хрупкая и тоненькая, как кипарис», — забеспокоились пользователи сети.

Впрочем, большая часть поклонников дочери «прекрасной няни» прокомментировали ее пост восторженными комплиментами.

«Прекрасные слова от шикарной девушки», «Идеальная красотка на лоне русской природы», «Аня, вы прямо принцесса», «Безумно очаровательная и нежная. И очень гармонично смотритесь в этом лирическом образе», «Мы хотим вас видеть в кино, Анна», «Обалденные фото», «Красивая и необычная», «Мамина копия», — отмечают фолловеры Анны Заворотнюк.