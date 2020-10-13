Фанатов Заворотнюк обеспокоили ее новые фото

«Жаль, что мы так редко замечаем эту красоту природы и не бережем ее, ведь именно в ней мы черпаем вдохновение, силу и здоровье. Так же черпали вдохновение и были очарованы красотой русской природы поэты и писатели», — отметила Анна и подтвердила свои мысли поэтическими строками Сергея Есенина, в которых он признавался, что ему «не надо рая», а нужна лишь его родина.
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Научиться слушать природу, шелест ветра, травы🌾 увидеть красоту в этих увядающих листьях, в этом почти заснувшем лесу, в этой уже пожелтевшей траве. Стать единым целом с этой удивительной красотой. Мне кажется, это самая лучшая медитация✨ Жаль, что мы так редко замечаем эту красоту природы и не бережём ее💔 ведь именно в ней мы черпаем вдохновение, силу и здоровье. Так же черпали вдохновение и были очарованы красотой русской природы поэты и писатели🌍 Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою» Есенин
«Ножки стали такие худенькие!», «Дико худая. Хрупкая и тоненькая, как кипарис», — забеспокоились пользователи сети.