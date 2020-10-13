Нагиев задумал покинуть Россию

Являющийся одним из самых популярных и востребованных артистов в России Дмитрий Нагиев признался изданию «Собеседник», что хотел бы бросить работу и иногда задумывается об эмиграции.

На премьере фильма «Гудбай, Америка!» Нагиев рассказал, что идет на работу «как на плаху», и временами его посещает желание уехать.

«У меня нет конкретной цели покинуть Россию. Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и быть чуть-чуть свободнее», — отметил артист.

Он также подчеркнул, что не может себе этого позволить и «завидует тем, кто бросает бизнес и сидит на своем крылечке, играет на дудке».