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Нагиев задумался об эмиграции из России 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Нагиев задумал покинуть Россию
Фото: ТАСС
Являющийся одним из самых популярных и востребованных артистов в России Дмитрий Нагиев признался изданию «Собеседник», что хотел бы бросить работу и иногда задумывается об эмиграции.
На премьере фильма «Гудбай, Америка!» Нагиев рассказал, что идет на работу «как на плаху», и временами его посещает желание уехать.

«У меня нет конкретной цели покинуть Россию. Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и быть чуть-чуть свободнее», — отметил артист.

Он также подчеркнул, что не может себе этого позволить и «завидует тем, кто бросает бизнес и сидит на своем крылечке, играет на дудке».
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Как сообщал «Рамблер», ранее актер Алексей Панин заявил, что намерен навсегда уехать в Испанию. Он подчеркнул, что готов даже работать грузчиком в Европе, но «ноги его не будет в России». Однако позднее артист уточнил, что его эмиграция произойдет не скоро.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Алексей Панин , ИД "Собеседник"
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