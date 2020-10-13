Вдову Караченцова затравили за желание хорошей пенсии

Людмила Поргина считает, что артистка такого уровня как она, достойна получать денежные средства в гораздо больших размерах.

В настоящий момент знаменитого актера заработала выплаты, размер которых составляет 53 тысячи рублей. Это больше среднестатистической пенсии в России , поскольку женщина является заслуженной артисткой, за что ей начисляется надбавка. Однако Поргина заявляет, что едва сводит концы с концами.

Жалобы на трудности в материальном плане стали поступать от Людмилы еще в начале пандемии. Тогда она заявила, что ей оказывает поддержку сын, однако даже с учетом этих средств денег хватает лишь на то, чтобы уплатить налоги и обеспечить едой домашних животных.

Артистка рассказала, что ей хватило бы суммы в размере 150 тысяч рублей. На эти деньги, заявила она, можно хотя бы позволить себе отдых в Турции. Также Людмила предположила, что она могла бы бюджетно отдохнуть в Париже, заказав недорогой билет и скромную гостиницу.

Пользователи сети, прочитавшие информацию о таких пожеланиях артистки, отнеслись к ним неоднозначно. По их мнению, вдова Карченцова привыкла жить с размахом, причем делала это за счет средств покойного мужа. Сама же Поргина утверждает, что давно уже не живет на широкую ногу. Бриллианты остались у нее в прошлом, с тех времен, как она стала ухаживать за любимым супругом.