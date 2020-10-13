Бородина обвинила россиянок в доступности

Ксения Бородина , которая считает себя экспертом по вопросам личной жизни и построения отношений, снова обратилась к своим подписчицам с нравоучениями.

По мнению телеведущей, российские (и в особенности столичные) женщины нередко сами оказываются виноваты в своем одиночестве, так как напрочь отбивают у мужчин инстинкт охотника, вешаясь на него сами.

«Если девушка порядочная сейчас одинока, то ей совсем стало сложно найти себе вторую половину. У многих мужиков напрочь отбит инстинкт охотника, потому что им достаточно присесть за стол в ресторане, и уже девчонки сами начинают липнуть и просится за их стол. Все хотят поскорее в постель, без обязательств, а потом еще и не напрягай его в выходные. И порой женщины в этом сами виноваты, не будьте слишком доступными, тогда и мужики не будут такими наглыми. Неужели вам самим не приятно, чтобы за вами красиво ухаживали?! Зачем так быстро сдаваться!» — уверяет Бородина.

На такие мысли телеведущую натолкнул скриншот анкеты с сайта знакомств, на котором молодой человек открыто заявляет в анкете, что хотел бы обойтись без «всей этой тягомотины» и сразу переместиться в спальню.

Подписчицы согласились с телеведущей, отметив, что хоть это и редкость в наши дни, не нужно отчаиваться встретить настоящего рыцаря или принца.

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