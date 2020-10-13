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Познер назвал идиотством отношение россиян к коронавирусу 

РИА Новости и ещё 4 36 минут назад
Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с "АиФ" прокомментировал свое предложение серьезно штрафовать россиян, отказывающихся носить маски и перчатки во время пандемии коронавирусной инфекции, и назвал такое поведение идиотством.
Ранее Познер предположил, что за первое нарушение штрафовать можно на 25 тысяч рублей, а за второе — уже на 50 тысяч рублей. Однако журналист предложил сначала говорить с такими людьми, а только потом штрафовать.

"Если кто-то обвиняет меня в кровожадности — на здоровье. Я не настаиваю именно на этих цифрах, но штраф точно должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл", — отметил Познер.

Журналист считает, что некоторые россияне своим халатным отношением к мерам профилактики COVID-19 сами провоцируют введение подобных рычагов давления.

"Те, кто не носит маску, либо просто ленятся, либо не понимают, и тогда им надо объяснить. А если они продолжают упорствовать в этом своем идиотстве — остается штрафовать", — заявил он.

Всего в России с начала эпидемии выявлено 1 312 310 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело боле миллиона пациентов, умерли 22 722 человек. За последние сутки в стране выявлено 13 592 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Владимир Познер , Аргументы и Факты
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