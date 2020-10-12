Экс-охранник рассказал о начале романа Меладзе и Брежневой 

По словам Сергея, именно он уговорил Меладзе пригласить Брежневу, преданную фанатку «ВИА Гры», на кастинг.

«Она зашла, по-моему, у него [Меладзе — прим.ред.] очки даже упали. На третий день она уже поехала на гастроли. С того дня она со мной уже не здоровалсь. Верин характер я вкурил сразу», — заявил Сергей.

Он заявил, что у Брежневой — сильный характер и ради своей цели она может перешагнуть через любого.

По словам экс-охранника, Брежнева пригрозила Меладзе уходом, если он начнет продюсировать Полину Гагарину . В итоге продюсер отказался от контракта.

Как сообщал «Рамблер», Меладзе женился на Брежневой в октябре 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной. У композитора есть трое детей от первого брака, у певицы — две дочери.

Позже в интервью изданию «Гордон» Меладзе назвал Брежневу самой талантливой и успешной участницей группы «ВИА Гра». Продюсер подчеркнул, что Брежнева — «совершенно поразительный человек, самая красивая и сексуальная».

«Грандиозно ли она вышла замуж? Скорее, я грандиозно женился», — сказал он.

По словам продюсера, сначала он относился к ней только как к артистке, а не как к женщине, а чувства возникли позже.