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Андрей Ургант: «Нахожусь на грани бедности» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Андрей Ургант: «Нахожусь на грани бедности»
Фото: РИА Новости
Актер и телеведущий Андрей Ургант рассказал, что из-за отмены спектаклей и корпоративов не может заработать денег и находится на грани бедности. Об этом он заявил NEWS.ru.
По словам Урганта, коронавирусные ограничения привели к тому, что он просидел дома четыре месяца.

«У меня не было ни спектаклей, ни концертов, ни корпоративных вечеров, ни дней рождений, ни свадеб, ничего, чем я раньше зарабатывал деньги. Поэтому деньги сейчас заканчиваются. Я еще помогаю дочери, которая живет с двумя детьми одна. Сейчас я нахожусь на грани бедности», — рассказал актер.

Он также пожаловался, что нет заказов и на традиционные декабрьские корпоративы и, если бы не надежда на сына — телеведущего Ивана Урганта, то «пришлось бы голодать».
«Рамблер» писал, что ранее народный артист РФ Олег Газманов также заявил о финансовых трудностях из-за пандемии коронавируса. По его словам, за последнее время у него отменилось более 100 концертов.
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Андрей Ургант , Олег Газманов
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